Уровень воды на дорогах Германии достигал 12 метров: в поисках живых находят все больше жертв

Уровень воды на дорогах Германии достигал 12 метров: в поисках живых находят все больше жертв

Власти обещают быстро и без бюрократии оказать пострадавшим финансовую помощь.

До 157 возросло число погибших из-за наводнения в Европе. Сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести. А сто тысяч человек — остаются без электричества. Больше всего жертв и пострадавших в Германии. Там продолжается масштабная спасательная операция — ищут живых под завалами. Плохо работает мобильная связь, нарушено транспортное сообщение. Также пострадали Бельгия, Франция, Нидерланды, Швейцария и Люксембург.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Вода постепенно сходит, впрочем катастрофа продолжается. В городе Эрфтштадт после наводнения провалился грунт. Под землю уходили дома, машины, деревья. Теперь в городе зияет огромный кратер.

Не выдержала напора и прорвала дамба в районе Хайнсберг на реке Рур. Там немедленно пришлось эвакуировать 700 жителей.

Это разрушение как после войны, жители пострадавших регионов едва сдерживают слезы. «Все полностью разрушено. Вокруг ничего не узнать. Здесь раньше был райский уголок, царила тишина, слышался спокойный плеск реки. Все, ничего не осталось! Представить нельзя, как все изменилось. Это катастрофа для всех», — говорит владелец винодельни Михаэль Ланг.

Михаэль только открыл в городе винную лавку. Как и во многих здесь — все имущество просто ушло под воду. «Винодельня разрушена полностью. Я только надеюсь вынести документы. Внутри вся мебель, бутылки с вином, декорации — уничтожены все! Теперь надо выносить все на улицу и складывать. Все это надо делать осторожно, потому что много битого стекла», — объясняет мужчина.

Однако эти люди по крайней мере остались живы. Число погибших продолжает расти. Уровень воды поднимался за считанные минуты, кто-то успевал выскочить на крышу, залезть на дерево — там ждали часами, держались друг за друга, чтоб не упасть вниз, в смертельный поток. Так в районе Арвайлер вертолетами спасли 300 человек. «Никто не может представить себе смерти от наводнения в Германии. Такое можно себе представить разве где-то в бедных странах, но никто не думал, что это возможно здесь. Видите, все происходило слишком быстро», — убеждает местная жительница.

Впрочем некоторые дома сносило потоком воды и шанса на спасение не было. «Если бы я опоздал на минуту, я бы захлебнулся. Я видел, как мимо меня проплывали трупы, двое взрослых и ребенок, им уже не успели помочь», — рассказывает свидетель трагедии.

Новости мира: в Германии зафиксировано более 130 погибших, в Бельгии - не менее 20 из-за наводнений

На одной из трасс уровень воды достигал 12 метров. Теперь затоплены машины оттягивает военная техника, водолазы открывают одну машину за другой и надеются не найти в салоне людей.

Разрушение продолжаются и в Бельгии. В городе Пепинстер прямо во время интервью с мэром за его спиной обваливается стена дома. За ней в воду летят мебель и предметы домашнего обихода. Двое мужчин, стоявших на крыше, успевают перепрыгнуть на соседний.

Между тем бургомистр сообщил, что в Пепинстер полностью или частично разрушено 20 домов. По Бельгии 20 погибших, десятки пропавших без вести. Завтра в стране день национального траура.

Германию накрывает волна солидарности и взаимопомощи. В пострадавшие районы прибывают сотни волонтеров со всей страны. Продукты питания, предметы гигиены, одеяла, детские подгузники — склад для пострадавших заполнен. Волонтеры просят помочь деньгами.

А завтра в пострадавший регион отправится канцлер Ангела Меркель. Власти обещают быстро и без бюрократии оказать пострадавшим финансовую помощь. А еще, и это также задача следующего правительства, делать все с изменениями климата, чтобы такие трагедии не повторялись в будущем.

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