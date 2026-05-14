Уроженец Грузии отказался от мобилизации, потому что "плохо понимает украинский язык": наказали ли его

Заречный районный суд г. Сумы вынес приговор уроженцу Грузии, который является гражданином Украины, за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Обвиняемый игнорировал вызов на сборный пункт, аргументируя это тем, что он не понимает юридических терминов на украинском и считает, что наличие уголовных производств дает ему право на отсрочку.

Об этом говорится в приговоре суда.

Мужчина уклонился от мобилизации и объяснил причины

По материалам дела, в феврале 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. 3 апреля он получил боевую повестку с требованием явиться на сборный пункт через три дня в 5 утра для отправки в воинскую часть. Однако в назначенное время мужчина не прибыл и о причинах неявки не сообщил.

В суде обвиняемый пытался поставить под сомнение факт вручения повестки, утверждая, что видит офицера ТЦК впервые, а документ ему якобы вручали в подвале из-за повреждения здания после атаки «Шахеда».

«Допрошенный в судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал, сообщил, что плохо понимает украинский язык, он начиная с 2022 года до 2024 года каждые два месяца появлялся в уполномоченные органы и считал, что он имеет отсрочку от мобилизации в связи с наличием судимости. Не помнит, как получал повестку, помнит, что проходил врачебную комиссию, но с ее результатами он не согласен, так как врачи у него анализов не брали. Считает данное уголовное производство заказным, что объяснял наличием других уголовных производств», — говорится в мат

Юридические маневры: судимость и языковой вопрос

Защита обвиняемого настаивала на том, что мужчина не подлежал мобилизации, поскольку Верховный Суд пересматривал его предыдущее дело по статье 198 УК Украины (сокрытие имущества). Также адвокат отмечал, что подсудимый, будучи уроженцем Грузии, плохо понимает украинский язык и юридические последствия своих действий.

Однако суд эти доводы отклонил и объяснил:

Наличие в производстве суда дел (в частности за кражу в условиях военного положения) без действующего приговора о лишении свободы за тяжкое преступление не является основанием для исключения с воинского учета.

Относительно языка: мужчина проживает в Украине с 2010 года, в 2015-м получил украинский паспорт и водительское удостоверение, а ранее неоднократно участвовал в судах без переводчика.

Приговор суда: реальный срок

Судья отметил, что освобождение от отбывания наказания с испытанием («условный» срок) для военнообязанных может создать в обществе иллюзию безнаказанности за отказ от защиты Родины.

Вердикт суда:

Признать подсудимого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины.

Назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы .

Мера пресечения: содержание под стражей оставить без изменений до вступления приговора в законную силу.

