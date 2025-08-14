Уроженец Ивано-Франковщины в колонии перешел на сторону России и воюет против ВСУ: его наказали

Украинец перешел на сторону РФ. Фото иллюстративное / © Associated Press

В Ивано-Франковске к 15 годам лишения свободы приговорили жителя Прикарпатья, который в ноябре 2022 года перешел на сторону России и воюет против ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда от 11 августа 2025 года.

По данным суда, уроженец с. Узин Тисменицкого района Ивано-Франковской области, ранее работавший в полиции, 7 ноября 2022 года, находясь в Еленовке Донецкой области, добровольно перешел на сторону России.

Предатель вступил в так называемый добровольческий российский «батальон имени Богдана Хмельницкого» и воевал против ВСУ. Мужчина снимался в российских пропагандистских роликах, где призывал украинцев сдаваться, оправдывал войну России. Он также рассказывал, что якобы участвовал в АТО.

Один из бывших военнопленных рассказал, что сидел с подозреваемым в одной из российских тюрем. Он отметил, что оккупанты их вербовали воевать против Родины. Подсудимый согласился, а когда свидетель спросил «зачем он вступил туда, тот ответил, что чего он здесь будет сидеть, а там он будет защищать, кого и от чего, свидетель не понял». Свидетель отметил, что даже надзиратели колонии были удивлены, что некоторые украинцы переходят на сторону России и называли таких «предателями».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 (в редакции Закона №2113-ІХ от 03 марта 2022 года), ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

