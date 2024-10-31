USA-UA:Секретные файлы Белого дома: трансляция эксклюзивного документального фильма ТСН

Ольга Кошеленко исследовала рассекреченные документы американских спецслужб и Белого дома и поговорила с непосредственными участниками исторических событий, которые знают, что происходило за закрытыми дверями.

Со 2 ноября в 23:00 на телеканале "1+1 Україна" стартует цикл документальных фильмов "ТСН. Особливий погляд". Первой лентой станет документальный фильм специальной корреспондентки ТСН Ольги Кошеленко "Секретні файли Білого дому", который подробно освещает сложную эволюцию украинско-американских отношений – от первых лет независимости до полномасштабного вторжения России.

Сегодня, в 20:00, на youtube-канале ТСН стартовала премьера фильма "Секретні файли Білого дому". Посмотреть его можно по ссылке: USA-UA:Секретні файли Білого дому: трансляція ексклюзивного документального фільму ТСН

Рассекреченные документы, неизвестные до этого подробности переговоров украинских и американских политиков и как Россия пыталась уничтожить независимость Украины в течение лет – все это в эксклюзивном проекте ТСН "USA-UA:Секретні файли Білого дому" журналистки Ольги Кошеленко, которая исследовала, что же именно все эти годы Вашингтон прятал под грифом TOP SECRET.

Документальный фильм "Секретные файлы Белого дома" / Фото: ТСН.ua

Ольга Кошеленко исследовала рассекреченные документы американских спецслужб и Белого дома, которые открывают завесу кулуарных разговоров, определяющих геополитику и судьбу Украины.

Например, рассекреченные разговоры президента США Билла Клинтона и первого президента России Бориса Ельцина свидетельствуют, что в 1990-е Москва объединила усилия с Вашингтоном, чтобы с помощью давления забрать у Украины ядерное оружие.

Клинтон отмечал необходимость, чтобы Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия до саммита в Будапеште. В то же время нужно было позаботиться, чтобы и Украина что-то получила взамен.

"Мы должны надавить на нее изо всех сил. Мы ведь подписали Трехстороннее соглашение. Мы трое, и что теперь? Я должен посетить Украину в ноябре. Прижму Кучму к стене: соглашение о нераспространении ядерного оружия, или они не получают ни газа, ни нефти!", – говорил Ельцин в разговоре с Клинтоном.

Как Ельцин и Клинтон давили на Кучму, чтобы тот согласился отдать ядерное оружие

Кроме того, в фильме покажут ранее неизвестные факты о событиях накануне полномасштабного вторжения. В октябре 2021 года США предупредили Украину о подготовке России к вторжению, прогнозируя быстрое падение Киева.

Вашингтон призвал к обороне и партизанской войне в случае потери контроля над страной. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли запросил у Валерия Залужного план действий, но тот направил фальшивый документ, чтобы избежать утечки.

Как кремлевские власти пытались принизить роль Украины на международной арене? Почему война с россией была неизбежна? Почему Украина в предыдущие годы независимости не стала членом НАТО? Об этом эксклюзивно в фильме расскажут спикеры, которые непосредственно были участниками исторических процессов.

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