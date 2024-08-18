"Усатый сюрприз" из кулинарии: киевлянка приобрела еду, которая еще шевелилась

В Госпродпотребслужбе обещают проверить сеть супермаркетов.
В Киеве новый скандал с "живностью" в еде. В этот раз киевлянка приобрела бургер в кулинарии одной из столичных сетей супермаркетов на Оболони.
Приобретенная еда была упакована в пластиковый бокс, а уже дома покупатель заметила в еде живого таракана.
Соответствующее видео публикуют в социальных сетях и призывают Госпродпотребслужбу Киева наведаться с проверкой в кулинарию.
Что говорят в Госпродпотребслужбе?
По словам Олега Рубана, начальника главного управления Госпродпотребслужбы Киева, кулинарию супермаркета в ближайшее время обязательно проверят инспекторы службы.
"Из-за отсутствия адекватных мер и выявляются такие факты. Проблема с тараканами фиксируются сейчас в общежитиях и на объектах общепита", – рассказал ТСН.ua Олег Рубан.
Он добавляет, что если вы обнаружили подобный "сюрприз", сразу обращайтесь к специалистам Госпродпотребслужбы – для проведения проверки и расследования.
Ранее ТСН.ua рассказывал о скандале в лицее Киева: работники едва не отравили детей – что произошло.
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