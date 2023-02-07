Ущерб от тревоги и спад посещения в ТЦ Киева: что происходит на рынке торговой и офисной недвижимости

Киев живет в условиях войны почти год. За это время торговые центры кардинально поменяли свой режим работы. Некоторые из них стали для киевлян настоящими «Пунктами несокрушимости», где можно не только что-нибудь приобрести, но и зарядить телефоны, работать, поесть и просто погреться.

Сайт ТСН.ua выяснял, что сейчас происходит на рынке торговой и офисной недвижимости у Евгении Локтионовой, директора Украинской торговой гильдии UTG.

Евгения Локтионова, директор Украинской торговой гильдии UTG

Война в Украине длится уже почти год, какова ситуация с ТЦ в Киеве, сколько из них были вынуждены прекратить работу?

С началом войны в Украине почти все торговые центры Киева вынуждены были закрыться, кроме тех, в которых частично оставили открытыми критически важные продовольственные магазины, аптеки и зоомагазины. Некоторые из торговых центров получили повреждения. Среди них: торговые центры Lavina Mall и Retroville, они были частично разрушенные врагом. Уже в конце апреля 2022 началось возобновление работы торговых центров в Киеве. В частности, после восстановления частично в июне прошлого года открылся и ТРЦ Retroville.

Какие убытки в ТЦ от тревоги и что с укрытиями

Сколько ТЦ в Киеве оборудовано надежными укрытиями? И целесообразно ли строить новые ТЦ с бомбоубежищами?

Несколько столичных торговых центров имеют укрытие, например, ТРЦ Gulliver. Да, в настоящее время концепции торговых центров уже разрабатываются с укрытиями.

Воздушные тревоги в Киеве продолжаются несколько часов. Известно ли, какой ущерб наносится ТЦ за один час воздушной тревоги?

Конечно, ущерб от воздушной тревоги наносится столичным ТЦ. Но их размеры очень разные. В зависимости от объемов торгового центра и его успешности в работе.

Посещение ТЦ уменьшилось: причины

Насколько снизилось посещение ТЦ в Киеве за год войны? Есть ли такие, где посещаемость не снизилась? Почему?

В первые месяцы военных действий торговые центры были частично закрытыми и мх посещаемость по итогам первого квартала 2022 года опустилась до исторического минимума — 291 человек.

Вытеснение вражеских войск с территории Киевской области вернуло население в столицу и привело к открытию торговой недвижимости, а посещаемость постепенно начала восстанавливаться, достигнув отметки в 362 человека на начало 2023 года.

При этом ТЦ окружного формата, в структуре которых представлено меньшее количество международных крупноформатных универмагов, демонстрируют большую посещаемость – для них этот показатель достигает 496 человек. А вот для региональных объектов он составляет всего 274 человека. Но наименее подверженными колебаниям на рынке остаются центры районного формата, отличающиеся концентрацией товаров и услуг повседневного спроса.

Говорят, что люди в столице перестали ходить в ТЦ, а именно мужчины из-за того, что на входах раздают повестки. Действительно ли это одна из причин?

Нет, это больше похоже на выдумку. Основные причины снижения посещения в другом, а именно: тревоги, которые продолжаются до 5 часов, снижение покупательских настроений граждан, снижение покупательной способности населения, а еще большая вакантность некоторых торговых центров, в частности, за счет закрытых потокообразующих универмагов. К примеру, таких как Zara, HM.

Нехватка кадров и мобилизация

В целом мобилизация сказалась на работе ТЦ столицы? Есть ли в этой связи нехватка кадров, возможно, вам известна статистика?

Да, нехватка кадров существует. Это очень трудная тема. Существует бронирование персонала, но в конце 2022 года были изменены его условия. Статистики по нехватке кадров нет. Но она существует. Особенно среди технического персонала ТЦ.

Строят ли новые торгово-развлекательные центры в Киеве сейчас, во время войны?

Торговые центры в Киеве строятся, но меньшими темпами, чем это было до войны. К примеру, в ноябре 2022 года был открыт ТОЦ Lake Plaza, общей площадью 34 000м2.

На рынке офисной недвижимости назревает кризис

Как обстоит ситуация на рынке офисной недвижимости столицы. Как на этот сегмент рынка повлияла война? Говорят, что из-за частых отключений света многие клиенты вынуждены были отказаться от аренды офисных помещений, так ли это на самом деле?

Компании сегмента информационные технологии, развивавшие украинскую офисную недвижимость в 2016-2021 годах, на сегодняшний день уже продемонстрировали значительное замедление динамики развития, сокращение спроса и снижение поглощения офисных площадей (процесс начался еще в коронавирусные 2020-2021 годы) за счет перевода части сотрудников на удаленный режим работы. И военные действия в стране еще больше усилили этот негативный тренд.

Так, по итогам прошлого года сокращение численности персонала составило –3,1%. Несмотря на ежегодный приток в ИТ новых желающих (~10-12 тысяч человек из числа выпускников вузов, ИТ школ, курсов, семинаров) количество сотрудников отрасли на январь 2023 года оценивается в 275 595 специалистов. При этом около 14% сотрудников эвакуировались за границу и продолжают оставаться там. Даже часть из них не планирует возвращаться в Украину и использует возможности релокации в иностранные офисы. Наиболее популярные для этого страны: Польша, Германия, Португалия, Чехия, Испания и Турция.

Поэтому не заключенные до начала войны долгосрочные арендные контракты на офисные площади сейчас поставлены на паузу на неопределенный период. А до окончания военных действий в Украине ожидается сокращение деловой активности, низкие операционные показатели у большинства компаний, существенная рационализация расходной части (экономия) и переезд в более доступные офисные центры. Также прогнозируется дальнейшая оптимизация (сокращение) занимаемых площадей, перевод сотрудников крупнейших украинских корпораций из арендованных помещений в собственную административную недвижимость, закрытие невостребованных представительских офисов.

Напомним, что самый большой спрос в Киеве на однокомнатные квартиры, они на первом месте среди подписанных сделок купли-продажи. На втором месте – трехкомнатные квартиры. Самые маленькие по популярности двухкомнатные квартиры.

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