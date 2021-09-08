Усекновения главы Иоанна Предтечи: что можно и нельзя делать в этот день

Усекновения главы Иоанна Предтечи: что можно и нельзя делать в этот день

Церковь чтит Иоанна Крестителя выше всех святых после Христа.

11 сентября православный мир чтит траурный день — казнь святого пророка Иоанна Крестителя (Предтечи). По приказу женщины царя Ирода Иродиады большом пророку отсекли голову из-за того, что он обличал греховную жизнь власти.

Кто такой Иоанн Предтеча (Иоанн Креститель)

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Церковь чтит Иоанна Крестителя выше всех святых после Христа.

Святого Иоанна назвали Предтечей за его пророчество явления Иисуса Христа людям. Святого Иоанна назвали Крестителем за то, что он первым крестил людей в водах реки Иордан, но предупреждал: "Я крещу вас водою, но придет Тот, Кто больше меня, Он будет крестить вас Духом Святым". Именно он крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

Иоанн Креститель имел дар проповеди, пророчества, исцелял людей, жил в пустыне и употреблял только дикий мед и насекомых. Это был последний пророк Ветхого Завета.

Сам Господь Иисус Христос называл Иоанна "лучшим из людей".

По происхождению Иоанн Креститель был двоюродным братом Иисуса Христа и старше его на полгода.

По преданию, после казни Иоанна Предтечи Иисус удалился в пустыню и долго молился, вымаливая Бога простить людей за их нечеловеческую жестокость.

Усекновения главы Иоанна Предтечи

После крещения Христа галилейский царь Ирод Антипа посадил пророка Иоанна в тюрьму из-за того, что пророк решился говорить о его грехах.

Ирод Антипа был развратником, взял в жены Иродиаду - жену родного брата, когда тот еще был жив. Кроме того, Ирод Антипа был не менее жестоким, чем его отец Ирод Великий, который велел убить 14 тысяч младенцев в Вифлееме. Никто не решался остановить Ирода Антипа, кроме пророка Иоанна. Именно поэтому святого засадили за решетку, но не собирались убивать. Ирод уважал святого и даже иногда слушал его проповеди.

Но Иродиада ненавидела пророка и решила обманом получить разрешение на казнь святого Иоанна.

На день рождения Ирода дочь Иродиады Саломея плясала перед царем так хорошо, что царь хотел отблагодарить ее и спросил: "Что хочешь за свой замечательный танец? Дам хоть полцарства!" Но Соломия попросила: "Голову Иоанна Крестителя". Царь опечалился, но не мог отменить свое слово и велел казнить пророка.

После казни голову пророка Иоанна Крестителя принесли на подносе в покои Иродиады.

Позже ученики Иоанна забрали тело пророка и похоронили.

Символический смысл казни Иоанна Предтечи

Пророк Иоанн предупреждал царя, что нельзя главе большого царства впадать в грех, потому что это приведет к грехопадению всего государства, ведь он является примером для всех.

Самая страшная месть — от женщины, которая упала в грех. По библейскими текстами, обычно через красоту грешной женщины, из-за ее поступков приходит смерть.

Люди, которые забыли Бога и собственную совесть, теряют человечность, становятся хуже зверей и не могут жить рядом с людьми-праведниками.

Но есть и хороший знак. После казни Иоанна Предтечи его ученики стали учениками Иисуса Христа, несли в мир Евангелие. Именно ученики Иоанна Предтечи положили фундамент церкви Христовой.

Что можно и нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

11 сентября — день траура, поэтому в церкви в этот день верующие придерживаются строгого поста: нельзя употреблять мясных, рыбных и молокосодержащих продуктов, яиц.

Желательно начать 11 сентября с посещения храма.

Провести этот день нужно в тишине, покое и молитве.

Предки в день Усекновения главы Иоанна Предтечи не брали в руки нож. Даже хлеба не резали, чтобы не нарушить память святого и не пойти по пути Иродиады.

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