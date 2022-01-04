Ушел из дома на зимний лед в первый день нового года: под Киевом водолазы ищут пропавшего рыбака

Ушел из дома на зимний лед в первый день нового года: под Киевом водолазы ищут пропавшего рыбака

Для поисков пропавшего спасатели подняли коптер.

Вторые сутки под Киевом водолазы ищут пропавшего рыбака. 64-летний киевлянин Сергей Дубас ушел из дома на зимний лед еще 1 января. Домой так и не вернулся, а его мобильный – вне зоны доступа. Поиски рыбака замедлились, потому что никто не знал, на каком рыбном месте искать пропавшего мужчину.

О том, как себя обезопасить – 4 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Сергей Дубас, по словам его сына, опытный рыбак. За рыбой пошел один – в первый день нового года. Тогда на льду, говорят, было многолюдно.

По словам рыбаков 1 января лед был толстый, но в месте, где встречаются Днепр с Десной и заливом — сильное течение. Там лед мог подвести.

Поиски осложняются еще и тем, что никто не знает, где именно искать пропавшего рыбака. Мужчина ни слова не сказал родственникам, а обследовать именно этот участок водолазы начали, поскольку рядом полицейские обнаружили машину пропавшего рыбака.

В настоящее время спасатели обходят прибрежную зону акватории, опрашивают рыбаков и жителей острова, но пока никакой зацепки нет.

Под Киевом водолазы вторые сутки ищут 64-летнего рыбака | Новости Украины

Зимняя рыбалка – вообще опасная забава. Тем более при плюсовой температуре – говорят спасатели. Кроме традиционной пешни, которой прокладывают себе путь, советуют при себе всегда иметь спасательный жилет, веревку и никогда не выходить на лед одному. Рядом всегда должен быть человек, который поможет или позовет на помощь.

В настоящее время спасатели просят рыбаков воздержаться от рыбалки. Из-за температурного плюса — лед уж слишком хрупкий.

Напомним, в Кировоградской области на реке провалились под лед двое детей, 2009 и 2012 года рождения. Спасти их, к сожалению, не удалось.

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