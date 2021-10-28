Ушел своими ногами домой: из львовской больницы выписали пациента, которому впервые в Украине пересадили легкие

Трансплантация продолжалась 12 часов.

Ушел своими ногами домой без кислородного аппарата: во Львове выписали из больницы пациента, которому первому в Украине пересадили легкие. Трансплантация этого органа – одна из самых тяжелых. Легкие донора должны идеально подходить реципиенту и даже тогда риск отторжения очень высок. Чего больше боялись врачи и о чем теперь мечтает пациент, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 27 октября.

Дышать полной грудью — это счастье для 56-летнего Виктора Бабия. Он десять лет страдал хронической болезнью легких. Не мог жить без кислородного концентратора, на улицу последние несколько лет вообще не выходил. А еще месяц назад был на грани жизни и смерти.

Месяц назад Виктору первому в Украине пересадили легкие. Донором стал 54-летний мужчина, умерший от инсульта. Сначала родственники не хотели отдавать органы умершего. Но врачи показали им фрагмент из спецэфира ТСН ко Дню Независимости. Там свели маму донора и человека, в груди которого билось сердце ее сына. Тогда семья дала согласие на забор органов.

Умершего донора врачи провели к операционной коридором уважения.

Трансплантация длилась 12 часов.

Дышать сам пациент начал уже через шесть часов после операции, а на следующий день сделал первые шаги. Далее – месяц реабилитации – занятие на тренажерах и раздувание новых легких.

Пациенты с пересаженными легкими уязвимы к инфекциям. Так что с журналистами Виктор общается через специальный прозрачный щит. Должен еще и беречься от COVID-19, хотя сам вакцинирован. Но самая болезненная тема – лекарства, чтобы не произошло отторжения органа. Их Виктор должен принимать пожизненно.

Деньги на месяц реабилитации выделил Львовский городской совет. Дальше семья Бабиев надеется на помощь государства. Но сначала Виктор мечтает встретиться с семьей донора, чтобы поблагодарить их лично.

Пересадка легких обошлась в полтора миллиона гривен. Операция проведена на средства больницы и благотворителей. 90% препаратов, которые нужны для трансплантации, вообще не зарегистрированы в Украине.

В письме ожидания Львовской больницы скорой помощи уже 20 пациентов, нуждающихся в пересадке легких. Это люди со всей Украины, в том числе и дети. Врачи верят, что уже через несколько лет в Украине такие трансплантации станут не единичными, а регулярными.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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