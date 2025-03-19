Усик приехал на разрушенную россиянами ТЭС: фото, видео

Дроны атаковали Днепропетровскую область, в Запорожской области из-за российских обстрелов более 3 тысяч абонентов остались без света и три села без водоснабжения. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть украинцам электричество.

Корреспондент ТСН Елена Гущик вернулась из разрушенной россиянами ТЭС. И в сюжете собрала эксклюзивные кадры последствий от ракет россиян, дружбы тех, кто добывает энергию, и их встречу с чемпионом мира - Александром Усиком

Журналисты ТСН приехали на одну из разрушенных Россией ТЭС. Энергетик Дмитрий ведет сквозь засыпанные пеплом коридоры. Через заваленную арматуру и куски бетона.

"Видите, один из прилетов, когда ракета попадает в крышу и сносит все. Если она пролетает сквозь то и срывается внутри это вообще", - говорит Дмитрий.

ТЭС после обстрела

Здесь холодно, стены либо разрушены, либо прошиты выстрелами. Дождь падает прямо на уничтоженные оккупантами турбины.

С 2022 года энергетики уже более 50 раз на разных электростанциях брали и с нуля все восстанавливали снова и снова. Найти подрядчиков, которые поедут работать на крайне опасный объект - сложно. Поэтому на помощь энергетикам с недавних пор приезжают шахтеры.

Владу вместе с коллегами не страшно. Да и физическая работа после шахты их не пугает.

Энергетики уже привыкли, что их постоянно благодарят. Но как правило, все эти благодарности читают в соцсетях, или слушают в обращениях. Но так, чтобы лично - такое бывает нечасто. Селфи и слова благодарности для ребят - главные задачи у Усика на сегодня.

"Поддержать ребят, которые дают нам возможность быть со светом с водой, показать то, что каждый украинец должен это делать. Если он не в окопе должен помогать любыми другими способами, которые должны привлечь внимание международного сообщества, в котором мы нуждаемся", - говорит Александр Усик.

Усик на ТЭС

Энергетики проводят чемпиону мира и самому сильному боксеру экскурсию. И Усик обещает все пересказать своей миллионной аудитории по всему миру.

Диспетчеры станции должны оставаться на своих рабочих местах даже во время тревог. Даже когда знают, что ракета летит прямо на них.

"Мы не можем отсюда уйти. Если мы отсюда уйдем, мы вынуждены будем остановить станцию. А это будет преступление", – говорят энергетики.

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