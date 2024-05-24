Усик пригласил на свое сражение сына погибшего воина: парень рассказал о впечатлении и, что ел боксер перед боем

Александр Усик пригласил на свое сражение 13-летнего Тимофея из Киева, который на войне России против Украины потерял отца.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Инны Боднар.

Александр Усик прямо перед своим историческим поединком фотографируется с Тимофеем Осипковым. Парню 13 лет. Он киевлянин и учится в седьмом классе. На руке, которая выдает патриотические аккорды, до сих пор браслет-пропуск на боксерский поединок в Саудовской Аравии. Его не снимает, потому что еще не все друзья увидели, где он был.

Его телефон забит видео и фото с арены и из-за ее пределов. Тимофей встретился с Александром Усиком перед поединком. И увиденное - его шокировало. Перед важным боем украинский боксер ел борщ.

"Мы туда заходим, он борщ ест, показал часы, я его сфотографировал. Пошли. И тут я понял что ничего не пожелал. Мы с его тренером вернулись - и я ему пожелал, чтобы он победил. Как и Украина", - говорит мальчик.

Тимофей Осипков

Победу для Украины - так желал его папа. Вот фото на стене и целый мемориальный уголок в коридоре. Евгений Осипков - в гражданской жизни директор ресторана быстрого питания. Еще в 2015 году он был в АТО. И в феврале 2022 - среди первых пошел защищать страну. В прошлом году летом, в Донецкой области, Евгений Осипков погиб. На полке многочисленные награды военного.

Возле портрета полыхают свечи. Глаза Тимофея мокрые. Но он держится. Молча смотрит на отца.

Евгений Осипков

Именно так мама и сфотографировала парня. Это фото опубликовала в день памяти погибших героев и написала об их истории.

Это увидела команда "Юнайтед 24". Они связались с семьей героя. Узнали, что сын, после гибели папы, стал заниматься спортом. Потому что теперь защита семьи на нем и ему надо быть сильным. Поэтому Тимофея познакомили с Усиком.

"Мир любит сильных" - такое персонально для Тимофея на перчатках написал Александр Усик. С ними парень пришел в спортзал. Здесь трижды в неделю занимается с персональным тренером.

Тимофей признался, что с другом хотят провести школьный чемпионат по боксу. Это в ближайшем будущем. А когда вырастет, то планирует стать пограничником. Потому что хочет беречь границы страны, за которую его папа отдал жизнь.

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