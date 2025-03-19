Усик защитил диссертацию и нарвался на критику: что не так с работой доктора философии

Усик – не только чемпион, но и доктор философии. Но ученые сомневаются в подлинности его диссертации. Что не так с научной работой боксера?

Боксер Александр Усик защитил диссертацию, став доктором философии в области права. Этот факт вызвал критику в Сети, в частности, со стороны научного сообщества. Критики утверждают, что диссертация спортсмена имеет признаки фальсификации источников информации и обвиняют боксера в академическом мошенничестве.

Все, что известно о диссертации Усика, за что критикуют научную работу и самого боксера, читайте на ТСН.ua.

Усик защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел и получил степень доктора философии (PhD) в области "право". Ученый совет принял это решение единогласно. Стоит отметить, что боксер с октября 2021 года учился в отделе аспирантуры и докторантуры в ХНУВД.

Тема диссертации Усика – "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта". Видеотрансляцию защиты научной работы опубликовали Сети 18 марта.

Оппонентом боксера во время защиты диссертации был заслуженный тренер Украины по кикбоксингу ВТКА Александр Моргунов.

В конце защиты никто из представителей ученого совета не имел замечаний по поводу присуждения Усику научной степени.

В чем суть диссертации Александра Усика?

В аннотации к диссертации Усика указано, что "работа посвящена определению сущности и раскрытию особенностей административно-правового обеспечения международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, а также разработке теоретических и практических предложений и рекомендаций, направленных на усовершенствование административного законодательства в соответствующей сфере".

В этой научной работе автор должен был:

рассмотреть, кто именно отвечает за международное сотрудничество в спорте как на глобальном уровне, так и внутри страны;

проанализировать, как международное сотрудничество влияет на развитие спорта в Украине и мире: возможности для спортсменов и возникающие вызовы.

Александр Усик во время защиты своей диссертации/Фото: Facebook-страница ХНУВД

Ученые раскритиковали диссертацию Усика

Научная работа Усика и присвоение ему степени доктора философии вызвали волну критики со стороны ученых и не только. Об этом свидетельствуют сообщения в Сети.

Так, бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов утверждает, что диссертация боксера содержит ссылку на неизвестные источники, и в ней есть признаки фальсификации источников информации.

В частности, Смирнов цитирует следующие строки из диссертации: "Научная новизна полученных результатов. Впервые осуществлена классификация международных нормативно-правовых актов".

По словам экс-доцента, диссертация Усика относится к категории "Цитатники".

В диссертации Смирнов выделил следующие "интересные" моменты:

ссылки на неизвестные источники.

Отрывок из диссертации Александра Усика

Погружение в лингвистику: обсуждение по непонятным причинам разных значений слова "трансформация".

В частности, Смирнов обратил внимание, что на странице 100 диссертации боксер написал следующее:

"Кроме того, понятие трансформации широко используется в естественных науках. В медицинских, биологических, сельскохозяйственных науках особое внимание занимает исследование генетической трансформации. Еще в 1944 году в результате эксперимента О. Эвери, К. Маклеод, М. Маккарти обнаружили, что преобразующим фактором является ДНК и назвали этот процесс трансформацией. В современной биотехнологии трансформация означает фенотипические изменения, вызванные экспрессией чужеродного гена в организме, то есть генетическая модификация клетки путем введения и последующей экспрессии чужеродного генетического материала. 64; 125; 181; 205; 234]".

Бывший доцент отметил, что только последняя ссылка была сделана на первоисточник.

"Вот подробно: №40 – руководство Гражевской "Эволюция современных экономических систем" 2011 (т.е. об экономике, а не генетике!!!), №64 – статья Ивченко о трансформации в экономике (!!!) 2015, №125 – статья Поченчука о трансформации в экономике (!!!) 2014, №181 – книга Тоффлера "Третья волна" (???) 2000, №205 – статья Филипповой о трансформации в экономике (!!!) 2007, №234 – статья Avery, MacLeod, McCarty 1944. То есть имеем фальсификации источников", – говорится в сообщении Смирнова.

А еще он акцентировал на одном из выводов диссертации, где указано о целесообразности имплементировать в Украине такой зарубежный опыт: "Обеспечить поддержку программ подготовки молодежи за рубежом, что особенно актуально в условиях военного положения, поскольку на сегодняшний день много спортсменов вынуждены заниматься в подвальных помещениях, или несколько раз за одну тренировку спускаться в укрытие".

"Последнее очень интересное. Спортсмены очень страдают, что им приходится спускаться в укрытие, поэтому их нужно послать за границу", – прокомментировал бывший доцент.

О диссертации Усика высказалась и координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Вовк. Она в своем сообщении в Сети выступила против решения ученого совета и заявила, что боксер нарушает принципы академической добродетели.

"Господин Усик, зачем имитировать защиту диссертации? Зачем вам нужно обесценивать украинскую науку таким поступком? Вы хотите получить доплату за фейковую степень и присоединиться к фейковым ученым, которые грабят бюджет Украины? Учитывая вашу занятость и расписание тренировок и поединков, очевидно, что у вас не было времени для того, чтобы проводить исследования, писать статьи и диссертацию, участвовать в конференциях", – говорится в заявлении активистки.

Вовк призвала Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования отменить решение ученого совета на основе применения пункта о нарушении академической добродетели, в частности, академического обмана.

Активистка также обратилась в спецсовет ХНУВД, обвинив его в имитации аттестационного процесса.

"Считаю, что чемпион, если он достоин всех тех побед, должен отказаться от фейкового диплома и принести извинения обществу. А его научный руководитель, члены спецсовета должны быть отстранены от деятельности", – акцентировала активистка.

И.о. президента Киевского авиационного института Ксения Семенова сравнила получение Усиком научной степени с получением боксерских наград.

"Интересно, что бы Усик сказал, если бы можно было получить чемпионский пояс не тренируясь, не побеждая соперника на ринге – это сделает за тебя другой боксер, потому что у тебя нет на это времени объективно. А потом уже ты выступаешь на пресс-конференции и уже там тебе заслуженно дают чемпионский пояс. При этом сами судьи, видевшие на ринге совсем другого человека, спокойно пояс отдают тебе. Это же одно и то же, нет?" – задала риторический вопрос Семенова.

Отметим, что диссертацию Усика прокомментировал также бывший украинский теннисист, действующий военнослужащий ВСУ Сергей Стаховский. Он в stories в Instagram призвал объявить состав ученого совета, причастного к получению боксером ученой степени.

"Что там у профессуры? Нигде не мозолит? Если кто знает состав ученого совета — объявите, пожалуйста, этих звезд на всю Украину", — говорится в сообщении Стаховского.

Сообщение Сергея Стаховского о диссертации Александра Усика/Фото: Instagram Стаховского

Напомним, осенью 2024 года Усик заявил, что в будущем хотел бы занимать должность министра молодежи и спорта Украины.