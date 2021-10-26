Усиление карантина: в Энергодаре остановили транспорт, а на АЭС работникам запретили рукопожатие

Усиление карантина: в Энергодаре остановили транспорт, а на АЭС работникам запретили рукопожатие

Все водители и пассажиры должны иметь сертификаты о вакцинации.

В Энергодаре (Запорожская область) остановлены пассажирские перевозки. Такое решение приняли городские власти. И не собирается выводить общественный транспорт на маршруты, пока город будет находиться в "красной" зоне.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 26 октября.

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Водителям служебного транспорта, доставляющего энергетиков на станции, запретили подвозить попутчиков. При этом чиновники предупредили: даже когда маршрутное сообщение будет восстановлено, все водители и пассажиры должны будут иметь сертификаты о вакцинации.

Меры безопасности также ужесточились и на Запорожской атомной электростанции. Там всех работников обязали носить маски и держать дистанцию не менее полутора метров. Также на АЭС запретили рукопожатие. Таким образом в Энергодаре хотят предотвратить распространение коронавируса среди работников критической инфраструктуры.

Новости Украины: в Энергодаре остановили пассажирские перевозки

Как известно, самый высокий уровень эпидемиологической опасности, то есть "красная зона", действует в Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Херсонской областях. Также недавно в "красную" зону попали Ровенская и Николаевская области.

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