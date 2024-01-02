Усиление мобилизации в Днепре: сотрудникам ТЦК разрешили проверять документы и осматривать вещи – законно ли это

Адвокат объяснила, могут ли сотрудники ТЦК проверять документы и на каких основаниях.

На территории Днепровского и Синельниковского районов Днепропетровской области ввели дополнительные меры военного положения. Сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) предоставили право проверять документы и осматривать вещи граждан.

Об этом сообщили на сайте Синельниковского городского совета и странице Новоалександровской громады Днепровского района в Facebook.

О чем идет речь в приказе

Совместный приказ № 137/0/13-23/4916/189/442 выдали Днепропетровская областная военная администрация, Оперативная группировка войск "Харьков", Оперативная группировка войск "Херсон" и Оперативная группировка войск "Запорожье".

В документе говорится, что на Днепропетровщине:

установлено, на срок действия правового режима военного положения, особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств;

введена проверка документов и осмотр вещей у лиц, в порядке, определенном постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2021 г. №1456.

предоставлено право проверки документов и осмотра вещей у лиц военнослужащим территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Приказом также создана комендатура в Синельниковском районе. Руководителем назначили начальника Синельниковского районного ТЦК СП Евгения Шкная. В Днепровском районе комендантом был назначен Александр Щур.

На каких основаниях у вас могут проверять документы

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, что проверка документов граждан является мерой правового режима военного положения. Но такие меры должны осуществляться уполномоченными лицами и исключительно по основаниям, определенным профильным законодательством.

Так, согласно ст. 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в период действия военного положения военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования) могут самостоятельно или с привлечением органов государственной власти или местного самоуправления вводить и осуществлять в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц, меры правового режима военного положения.

К таким мерам относится: проверка документов у лиц, досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, в порядке, определенном Кабмином.

Порядок, основания проверки документов во время военного положения, а также круг лиц, имеющих на это полномочия, определен Постановлением КМУ от 29 декабря 2021 г. № 1456.

Так, исчерпывающими основаниями для проверки документов у лиц согласно указанному Постановлению КМУ являются:

если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно пропавшего лица;

или безвестно пропавшего лица; если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение ;

; если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

со специальным режимом; если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно; если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП , другого чрезвычайного происшествия;

, другого чрезвычайного происшествия; если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения , транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения; нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

То есть проверять у граждан документы можно исключительно на основаниях, определенных выше в перечне.

"Если гражданин не совершает никакого правонарушения и не вызывает обоснованных оснований считать, что совершил или намерен совершить правонарушение, или имеет при себе оружие, наркотические вещества и т.д., то осуществлять проверку документов такого лица не имеют права", — рассказала Марина Бекало.

Могут ли сотрудники ТЦК СП проверять документы

Согласно указанному выше Постановлению КМУ, военным командованием вместе с военной администрацией выдается приказ о проверке документов у лиц, осмотре вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, по которому назначается комендант.

Приказ Днепропетровской областной военной администрации от 18.12.2023 г. на осуществление таких мероприятий содержит поручение о назначении коменданта, который в свою очередь должен предоставить полномочия на осуществление таких мероприятий исключительно уполномоченным лицам Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил. определенные в приказе коменданта.

"То есть осуществлять проверку документов у граждан должны исключительно должностные лица Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и ВСУ, которые должны быть определены приказом коменданта", — рассказала Марина Бекало.

Адвокат отметила, что ТЦК СП не относятся к указанному перечню компетентных органов. Следовательно, военнослужащие ТЦК и СП не могут быть уполномочены на осуществление таких мер правового режима военного положения, как проверка документов, осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан. Такие полномочия также не предусмотрены Положением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденным от 23 февраля 2022 г. № 154.

"А потому такие действия, как проверка документов граждан, досмотр вещей, транспортных средств военными ТЦК СП будут квалифицироваться как превышение служебных полномочий", — подчеркнула Марина Бекало.

Напомним, на границе в пунктах пропуска на выезд из Украины образовались пробки. В соцсетях сообщают, что некоторые люди уже сутки стоят в очереди. Пограничники подтвердили, что могут потребовать у мужчин документы от ТЦК.

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