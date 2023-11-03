Усиление мобилизации в Украине: эксперт рассказал об угрозе призыва всех без исключения

По словам аналитика, важно усилить несколько направлений для превосходства над врагом.

В Украине в ближайшее время могут усилить мобилизацию, о которой недавно публично высказался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В любом случае будут приняты соответствующие решения по усилению мобилизации", — считает Александр Коваленко.

В то же время военный эксперт не разделяет мнения, что мобилизованными будут все или почти все мужчины.

Александр Коваленко обращает внимание на то, что в Украине есть определенное количество латентных сепаратистов.

"К сожалению, сегодня у нас есть определенное количество мужчин, которые непригодны для выполнения функций военнообязанного, защитника Украины по одной причине — они латентные сепаратисты. Это серьезный вопрос, — говорит Александр Коваленко. — Нам нужны мотивированные, патриотически настроенные люди. Люди с улицы могут оказаться, например, агентами вражеских спецслужб, которые будут направлены на полигон".

По словам Коваленко, несмотря на то, что у врага больший мобилизационный ресурс, достичь преимущества на фронте возможно, если усилить несколько других направлений.

"У россиян значительно больший мобилизационный ресурс, это правда. Наша задача, кроме мобилизации, —​​​​​​​ улучшать систему управления ресурсами, техническое обеспечение. Комплексно это сможет создать паритет даже при условии, если у россиян будет количественное преимущество. То есть при таких условиях количественное преимущество будет не таким критическим", — говорит Коваленко.

Военный психолог и офицер ВСУ Андрей Козинчук считает, что очередная волна мобилизации сейчас очень необходима.

"Потребность в свежих силах на фронте огромная — мы уже заканчиваемся. Люди на войне, к сожалению, гибнут, а есть еще и раненые. Лично я сейчас с травмой нахожусь не в армии, а в госпитале, и кто-то вместо меня выполняет мою работу. Люди постепенно уходят, госпитали переполнены. У меня лично в подразделении увольняются дяди, которым по 60 лет. Нам нужны свежие силы на фронте. Те, кто остался — они уставшие, истощенные, с контузиями. Есть большая потребность, чтобы освежить наши силы на передовой", — рассказывает сайту ТСН.ua Андрей Козинчук, офицер 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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