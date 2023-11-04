Усиление мобилизации в Украине и проблемы: что об этом говорят политики, военные и эксперты

Военные и эксперты назвали конкретные шаги, которые привлекут граждан к мобилизации и помогут пополнить украинское войско.

В Украине заговорили об усилении мобилизации, чтобы пополнить резервы для противостояния врагу, имеющему значительное преимущество в живой силе. За это выступают политики, военные и эксперты. В то же время, не остается без внимания вопрос проблем и недостатков призыва в армию, о чем в частности написало издание Time и высказался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

ТСН.ua собрал мнения военных, политиков и экспертов по поводу усиления мобилизации в Украине.

Усиление мобилизации в Украине – зачем и чего ждать

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для издания The Economist выступил за то, чтобы Украина расширила категорию граждан, которые могут быть призваны по мобилизации или на учения. Генерал назвал пять приоритетов, чтобы переломить ситуацию на фронте, среди которых необходимость наращивания резервов.

"Мы вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которых могут призвать на сборы или по мобилизации. Также мы вводим "боевую стажировку", которая предусматривает размещение новомобилизованных в рядах опытных передовых подразделений для подготовки", — написал в материале Залужный.

Заметим, вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в Украине пилотной версии смарт-мобилизации. Это нововведение позволит человеку самостоятельно выбирать военную специализацию, на которую он хочет мобилизоваться. Федоров также заверил, что этот проект не предусматривает поступление повесток через "Дия".

Кроме того, в Украине уже работает единый электронный реестр военнообязанных "Оберіг", цель которого — отцифровать информацию о гражданах и автоматизировать работу ТЦК и СП. Такие качественные данные позволят ВСУ и главнокомандующему принимать управленческие решения – какое количество людей мобилизовать, кто нужен в армии и так далее. Поступление повесток через "Оберіг" не предполагается.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный/Фото: официальный портал ВСУ

Отметим, на сегодняшний день на рассмотрении президента Украины Владимира Зеленского находится принятый парламентом закон, снижающий мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, что позволит призвать в армию больше людей. Однако глава государства пока не торопится подписывать документ.

В конце октября украинский нардеп, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин отметил, что нынешняя война уже имеет все характеристики так называемой "войны на истощение". Это – всегда война ресурсов и один из важнейших – именно мобилизационный.

"Сейчас, насколько я понимаю, дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потерь личного состава (из-за погибших, раненых во время боевых действий), и, возможно, из-за необходимости формировать новые соединения, новые бригады", – рассказал Рахманин.

Экс-заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал в комментарии для ТСН.ua, что существуют объективные законы войны, которые означают: если у тебя не хватает современного вооружения и техники, можно защищаться живой силой – солдатами.

"Оружие поставляют частями и нам его не хватает. Поэтому мы напрягаем и восстанавливаем наш ВПК и стараемся максимально быстро производить оружие сами, но этого пока недостаточно для полного обеспечения. Поэтому у нас есть одна возможность — живая военная сила. А ее поставки в армию напрямую зависят от мобилизации и организации этой работы", – объяснил Романенко.

Что говорят об усилении мобилизации сами военные

Военный психолог и офицер 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Козинчук сказал в комментарии ТСН.ua, что очередная волна мобилизации сейчас очень необходима.

"Потребность в свежих силах на фронте огромна — мы уже заканчиваемся. Люди на войне, к сожалению, погибают, а есть еще и раненые. Лично я сейчас с травмой нахожусь не в армии, а в госпитале, и кто-то вместо меня выполняет мою работу. Нам нужны свежие силы на фронте. Те, кто остались – они устали, истощены, с контузиями", – объяснил Козинчук.

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Будут ли изменения в мобилизации после статьи Залужного

По мнению эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, решение об усилении мобилизации в Украине может быть принято при поступлении военной помощи от международных партнеров.

"Если под мобилизацию будет поступать соответствующая помощь, то усиление возможно. Если нет, то вряд ли", – сказал эксперт.

Он также отметил, что ВСУ только посредством количества личного состава не смогут победить вражескую армию, поскольку у России значительно больший человеческий ресурс, то есть она имеет возможность мобилизовать гораздо больше людей.

Украинские военные на бронетехнике / Фото: Associated Press

Проблемы с мобилизацией и резервами в Украине

О проблемах с мобилизацией в Украине говорится в нашумевшей статье американского издания Time, вызвавшей эмоциональную реакцию общества. В материале говорится, что сейчас набор бойцов в ряды ВСУ существенно замедлился по сравнению с началом полномасштабной войны. Указано, что большую роль в этом процессе сыграло масштабное увольнение военкомов Зеленским в ответ на громкие коррупционные скандалы.

Автор статьи также утверждал, что ТЦК и СП были вынуждены призвать старшее поколение мужчин, повысив средний возраст солдата до 43 лет.

"Они уже взрослые мужчины, и они не так здоровы. Это Украина. Не Скандинавия", — подчеркнул один из помощников Зеленского, имя которого не указывалось.

Статью Time прокомментировал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, утверждавший, что проблемы с призывом могут возникать со временем, но пока количество людей в секторе безопасности и обороны не уменьшается.

"Что касается призыва. У нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны. Будут ли проблемы? Это вопрос, который может возникать со временем. Насколько они будут большими, как они могут влиять на те или иные вещи, будем смотреть тогда", – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов / Фото: Associated Press

Тему проблем с мобилизацией в Украине в своей колонке поднял и Залужный. По его словам, несмотря на постоянную работу командования ВСУ по совершенствованию порядка создания и подготовки резервов, некоторые вопросы остаются проблемными.

"В частности, мы ограничили возможность подготовки резервов на собственной территории, поскольку враг имеет возможность устраивать ракетные и авиационные удары по учебным центрам и полигонам", — сообщил генерал.

Он отметил, что значительно снижают мотивацию граждан к службе в армии затяжной характер войны, ограниченные возможности для ротации солдат на линии столкновения и пробелы в законодательстве, позволяющие легально уклоняться от мобилизации. По словам Залужного, все это приводит к "отсутствию способности Украины добиться преимущества над противником в резервах путем увеличения их количества".

С Залужным согласился нардеп, секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Много есть действительно пробелов в законодательстве, которые граждане часто используют для того, чтобы либо не пойти на военную службу, уклониться от нее, либо уже в процессе, если попал на военную службу, используют для того, чтобы с нее уволиться. Там есть много моментов. Когда там кто-то с инвалидностью – людей увольняют. Например, есть случаи, когда разводятся со своими женами, а потом женятся на тех, кто имеет группу инвалидности", – рассказал нардеп.

Рахманин в октябре рассказал, что военные жалуются на проблемы с ротациями, но сейчас физически нет возможности для полноценных ротаций бригад, потому что просто не хватает мобилизационного ресурса. Нардеп сообщил, что в таких условиях бригады отводятся на 2-3 недели на вторую или третью линию фронта, чтобы немного отдохнуть, минимально пополнить личный состав и вооружение, а затем вновь выводятся на линию боевого столкновения.

"По большому счету все, кто хотел добровольно пойти (на фронт – ред.), они уже закончились", – добавил Рахманин.

Как исправить проблемы мобилизации: что нужно изменить

Военный аналитик, ветеран АТО и экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий заявил, что "большой мобилизации не избежать", но людям нужно дать четкие сроки пребывания в армии и провести демобилизацию воюющих с первых дней.

"Полтора года этой войны – это большая нагрузка. Но если будет решение, что через пол года воюющие с первых дней пойдут домой – это правильно. Их можно заменить", – считает Дикий.

По его мнению, четкие сроки демобилизации позволили людям понимать, сколько времени они пробудут на фронте, и это помогло бы государству ускорить мобилизацию.

"Это влияет на мотивацию тех, кого нужно мобилизовать. Мало кто готов купить билет в один конец, даже добровольцы", — пояснил ветеран.

Военный аналитик также отметил, что очень часто люди не хотят идти в армию, опасаясь, что из-за плохого командира они станут "мясом". Поэтому призывникам нужно дать право выбирать ту воинскую часть, в которой они хотят служить. А ТЦК и СП должны учитывать гражданскую жизнь мобилизованных, в частности, их опыт работы.

"Гайки нужно закрутить, но после тех шагов, о которых мы говорили. Надо криминализировать уклонение от военного учета", – добавил Дикий.

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Ветеран АТО, аналитик Евгений Дикий / Фото: ТСН.ua

По мнению Романенко, "на защиту государства должны стать все", в том числе и военнообязанные женщины. Для этого нужно будет сначала провести учет на 100% всех мужчин в возрасте с 18 до 60 лет. В противном случае начнутся фальсификации, коррупция и другие отрицательные явления.

"Во время военного положения каждый гражданин с 18 лет и более должен носить с собой паспорт с вкладкой или отметкой, где указывается, каким образом этот гражданин привлечен к обороне государства, информацией о состоянии здоровья, наличием отсрочки, информацией о семейном положении. Тогда не будет возникать вопросов, что сотрудники центра комплектования как-то не там или не так остановили этого человека", – считает эксперт.

В контексте решения мобилизационных проблем Козинчук считает, что следует менять "не совсем верный вектор правительства".

"Где-то у нас просто пытаются напугать гражданских людей. Кричат им, что вы все ублюдки, козлы, не патриоты, прячетесь за маминой юбкой ! Ану все бегом на фронт! Это неправильно и ни на грамм не мотивирует людей. Нужно показать все плюсы военной службы, а они, я убежден, там есть. Правдиво показать, что именно в армии человек действительно самоактуализируется", – объяснил военный психолог.

Он добавил, что гражданские перед мобилизацией должны получить некую конкретику: куда именно человек идет на службу, какую должность будет занимать и какой срок будет служить.

"Словосочетание "до конца особого периода" – это ни о чем, ведь неизвестность просто порождает откровенный страх. (…) Люди боятся, что их будут заставлять делать то, чего они не могут, и это большая проблема", – рассказал Козинчук.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить, — Калмыкова

Кроме того, следует изменить внутреннюю коммуникацию непосредственно в армии: "не должно быть такого, чтобы командир кричал на подчиненного, должны быть горизонтальные связи". Также должны быть регулярные ротации.

"Человеку стоит дать больше конкретики и, я убежден, люди пойдут, даже если эта конкретика будет жестокой. Им нужно твердо сказать: да, это будет страшно, но мы тебе гарантируем, что максимум год будет продолжаться твоя служба, из которых три месяца – это обучение, и ты вернешься домой. А по возвращении ты получишь огромные льготы, конкретные – такие и такие. Это гораздо больше мотивирует людей", – резюмировал офицер 67-й ОМБр.

По мнению военного эксперта Института Евроатлантического сотрудничества Игоря Козия, в Украине следует ввести должность военного омбудсмена, которому бойцы могли бы пожаловаться на недостатки в системе.

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