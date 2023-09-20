Усиление мобилизации в Украине: в Верховной Раде назвали условия и ориентировочный срок

На днях Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил, что в России и на оккупированных территориях Украины ожидается очередная волна мобилизации. В этот раз оккупанты планируют загнать в свое войско от 400 тыс. до 700 тыс. мужчин. Поэтому в Верховной Раде не исключают, что в Украине могут усилить мобилизацию, если Россия мобилизует несколько сотен тысяч мужчин в свою оккупационную армию.

О такой вероятности в комментарии для ТСН.ua рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко.

"Если они (россияне - Ред.) будут набирать больше людей, то нам будет нужно также реагировать на это. Если нам будет нужно больше людей, то будем набирать больше. Если мы увидим, что россияне мобилизуют 700 тысяч, то нам нужно понять то, как мы будем на это реагировать. Не исключено, что нужно будет увеличивать ", — сказал парламентарий.

На вопрос о том, известно ли, когда россияне могут еще больше активизировать свою мобилизацию, Роман Костенко говорит, что не исключает, что это может произойти в скором времени.

"Разные органы, разведка говорили, что это может произойти осенью", – ответил Роман Костенко.

В свою очередь, военный эксперт Петр Черник на наш вопрос о том, есть ли вероятность увеличения масштабов мобилизации в нашей стране, ответил так: "Мобилизация в Украине будет идти ровно так, как идет. Война качества против количества. Мобресурс Российской Федерации велик. Он официально исчисляется в пределах 1,5 миллиона человек. Путин бьется за власть насмерть, сколько будет нужно бросить в топку этой войны россиян — столько он и бросит. Один из их депутатов недавно интересно высказался относительно них самих. Он сказал: "Сильное качество россиян в том, что они умеют массово умирать". Это правда. Выбора у нас нет. Не надо бояться этих страшных цифр – их надо понимать, с ними надо работать. Если мы капитулируем, то нам устроят следующий геноцид. Такого, которого еще не было в мире. Надо рассуждать, сколько боекомплекта, мотивации и мастерства нам нужно на поле боя, чтобы перемолоть врага. Справимся? Справимся. К величайшему сожалению, все затянется во времени. Вот и все".

Ранее сообщалось о том, что в Луцке бармен получил повестку, но отказался от мобилизации.

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