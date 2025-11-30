Усиление мобилизации в Украине: в Раде ответили, кого призывают в первую очередь

Мобилизация в Украине / © ТСН

Ситуация с мобилизацией в Украине улучшилась, по крайней мере, по состоянию на октябрь текущего года, поэтому о ее усилении речь не идет.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Алексей Гетьман, опираясь на известную ему статистику.

«Называть цифры я не имею права, но план выполнен. На несколько процентов даже перевыполнен. Критической ситуации нет, но, конечно, людей нужно больше», — говорит эксперт.

К этому он добавляет, что круглогодичный призыв срочников в России может свидетельствовать о том, что этими парнями оккупанты будут пытаться заменить находящихся в тылу контратников.

«А контрактники поедут на линию фронта. Это первое. А второе: убедить срочника подписать контракт гораздо проще, чем человека с улицы. То количество людей, которые сейчас есть у россиян на линии фронта, не дает достичь желаемых успехов. Поэтому РФ будет искать разные пути. Какие найдут — увидим», — говорит аналитик.

