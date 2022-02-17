Усиление обстрелов и увеличение войск РФ: западные лидеры говорят, что ситуация в Украине свидетельствует о готовящемся нападении

Напряжение на украинской границе россияне с помощью режима Лукашенко могут держать месяцами, говорят в Лондоне.

Несмотря на заявления России об отводе войск, на границе с Украиной их количество наоборот растет. Ссылаясь на источники в Белом доме, американская пресса пишет о дополнительных семи тысячах военных. В Беларуси, на реке Припять, менее чем в 10 километрах от украинского рубежа, россияне развернули понтонный мост. А самопровозглашенный президент Лукашенко хвастается перед западными журналистами, что отвезет из России "сверх-ядерное" оружие... правда, не уточняет, что это такое.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Под снежным ливнем самопровозглашенный президент Беларуси показывал иностранным журналистам "Союзную решительность-2022" - учения, которые должны завершиться 20 февраля. Что делать российские войска дальше Лукашенко и не подозревает, Путин ему еще не рассказал. «Вот как мы примем завтра решение, вы знаете ли мы в Москве встречаемся, так и будет. Примем решение – выведем через сутки. Решим месяц – будут стоять месяц», — заявил Лукашенко.

В минобороны России говорят, что все войска 20 февраля вернутся на базы, а некоторые уже начали возвращаться. Но западная разведка видит совсем другое. Как для простого блефа или попытки взорвать доверие к данным разведки – это слишком дорого, считают в частности в Британии. Держать 140 тысяч военных на границе Украины стоит невероятных денег. «Они строят мосты, устанавливают полевые госпитали. Все это создает впечатление неотвратимости того, что произойдет дальше. Некоторые журналисты спрашивали: а что если мы ошибаемся? Это будет прекрасно, если мы ошибаемся. Это значит, что десятки тысяч людей не погибнут на войне. Но, к сожалению, все, что мы видим, не позволяет нам быть оптимистами», – заявляет замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Мы же предупреждали, говорит минобороны Соединенных Штатов, об обстрелах на передовой и заявлениях России, как будто провоцирует Киев. Они уже никого не обманывают, потому что американцы, а вслед за ними и другие союзники, повторяли это каждый день. «Мы давно говорили, что россияне сделают что-нибудь подобное, чтобы оправдать военный конфликт», — заявил Ллойд Остин.

Идти на какие-либо уступки России, пока она не отведет войска, нельзя, призывает европейских коллег премьер Эстонии. Это лишь докажет Путину, что угрозы и шантаж – работают.

«Я думаю, он очень рад тому, что находится в центре внимания всего мероприятия. Ведь в прошлые годы у него могло сложиться впечатление, что его презирают. Но сейчас все иначе, западные лидеры ездят к нему, все постоянно размышляют, о чем он думает, что же он может сделать. Это помогает ему выглядеть очень важным», — заверила премьер Эстонии Кая Каллас.

Рассматривают сегодня и другой сценарий: напряжение на украинской границе россияне с помощью Лукашенко могут держать месяцами, говорят в Лондоне. Это испытание на устойчивость и Украины, и западных союзников.

США сообщили, что Россия на 7 тысяч увеличила количество военных на границах с Украиной

В то же время накопления войска вплотную к украинской границе сегодня обсуждается в Брюсселе одновременно в двух местах: министры обороны стран-членов Альянса в штаб-квартире НАТО, а также на саммите "ЕС-Африка". Ранее генсек Альянса заявил, что Москва собрала рекордное количество войск вблизи Украины впервые со времен «холодной войны». И на эту угрозу следует реагировать вовремя.

Министры из штаб-квартиры НАТО уже разъехались, и Украине результаты их встречи никаких неприятных неожиданностей не принесли, сообщает корреспондент "Радио свобода" Звездная Степаненко для ТСН.

Однако поводы для беспокойства остаются: союзники в унисон говорят, что ситуация все еще достаточно напряженная. И не видят, чтобы ее градус снижался. Скорее, наоборот, британский министр обороны обвиняет Россию во лжи и говорит, что за последние 48 часов она стянула только больше войск к рубежам Украины. Приближающиеся к соседнему государству, подтвердил его американский коллега.

«Мы видим, что некоторые из этих войск ближе к границе. Мы видим, что они увеличивают количество боевых самолетов. Видим, как усиливают боеготовность в Черном море. Видим даже, как запасаются кровью. Недавно я сам был солдатом. И точно знаю – такое не будут делать без причины. Особенно, когда планируете собрать вещи и вернуться домой», — утверждает министр обороны США Ллойд Остин.

В России же настаивают, что войска возвращаются. В российском МИДе посоветовали НАТО «успокоиться». А в Кремле объяснили, что процесс отвода растянут во времени. И нельзя забрать за один день свернуть разворачивавшиеся неделями базы. Впрочем, союзники откровенно сомневаются в прозрачности этих намерений.

«Мы озабочены тем, что Россия пытается создать повод для вооруженного нападения на Украину. До сих пор нет ясности, уверенности в ее намерениях. Но что мы знаем точно, так это то, что Россия накопила самые мощные военные группировки, которые видели в Европе за последние десятилетия», — сообщает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Возможную угрозу сегодня обсуждали и не в узком кругу союзников. А в более широком – к беседе привлекли партнеров – министров обороны Грузии и Украины. Алексей Резников был на видеосвязи. И от Альянса услышал уверения, что союзники продолжат поддерживать Украину.

Никаких доказательств тому, что у российских войск из-под границ с Украиной убираются, нет и в Евросоюзе. Зато есть доказательства усиления обстрелов на Донбассе, и этим очень встревожены, сказал сегодня глава европейской дипломатии. Добавил, что пакет жестких санкций у Запада готов. И их введут, как только понадобится.

США сообщили, что Россия на 7 тысяч увеличила количество военных на границах с Украиной

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