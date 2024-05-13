Усиленная мобилизация с 18 мая! Что нужно знать и чего ждать военнообязанным?

Закон о мобилизации вступит в силу уже в следующую субботу – 18 мая. Но очереди в территориальные центры комплектования стоят и сейчас.

Кто эти люди в этих очередях? Сколько нужно ждать, чтобы обновить данные? И какие документы нужно иметь при себе, говорится в ТСН. Тиждень.

"Мне дали одну бумажечку. Я пришел в кабинет, а мне говорят — все, извините, на сегодняшний день места все заняты", — рассказывает один из военнообязанных.

В одном из территориальных центров комплектования столицы еще до начала приема почти за 2 часа собралась огромная очередь. А точнее – две.

"Я уже 5 раз. Очередь формируется от 5 утра до 9 утра — человек под триста. Это 3-й или 4-й заход. Отсутствуют какие-либо элементы диджитализации", — говорит один из военнообязанных.

Кто пришел обновить данные, кто продолжить бронь.

"Я – аспирант дневной формы. У меня на законных основаниях есть отсрочка. Я не могу ее получить. Есть процедура, которую замедлили почему-то", – рассказывает будущий ученый.

По словам посетителей, в очереди стоят от 9 до 13-ти. После 13:00 работники ТЦК набирают определенное количество людей для обработки данных. И уже после 13 – приходите на следующий день.

В другом ТЦК на глаз – очередь меньше.

"Не у каждого есть возможность. Я здесь живу рядом, в 6 часов записался, дальше пошел позавтракал, в 9 пришел. А кто далеко живет, им что в 5 утра приезжать, ну это смешно", – говорит местный житель.

Кто мобилизуется или подписывает контракт – идет без очереди, и проходит относительно быстро все процедуры, говорят мужчины в очереди.

Некоторые мужчины решили не ждать 18 мая, когда вступает в действие закон о мобилизации, а позаботиться о документах сейчас.

По закону, все мужчины от 18 до 60 лет должны состоять на военном учете и обновить свои персональные данные. На учете с 18 лет, а военнообязанные – с 25-ти.

Как обновить данные военнообязанным

Обновить данные можно придя в ТЦК СП, центры админуслуг – то есть ЦНАП или в электронном кабинете. Последний, говорят в Минобороны, должен заработать в начале июня.

Обновить данные необходимо в течение 60 дней, не дожидаясь повестки для этого. С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

водительское удостоверение (если есть);

информацию об образовании;

документы о составе семьи, детях или уходе за лицами с инвалидностью (если есть);

документы, подтверждающие право на отсрочку (если есть).

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Если вы за границей, то отправляйте информацию по электронному адресу или номеру телефона на официальном сайте ТЦК по месту пребывания на военном учете. Или через электронный кабинет, который вы загрузите самостоятельно. Лица, признанные ограниченно пригодными, должны прийти на ВЛК в течение 9 месяцев. Их признают по обновленному списку диагнозов – либо пригодными к службе, либо не пригодными.

Впрочем, если вы обновили свои данные после публикации закона о мобилизации – то есть после 17 апреля – тогда вы не обязаны обновлять свои данные еще раз, после вступления закона в силу 18 мая. Об этом сообщили в Генштабе. Не нужно идти в ТЦК, чтобы обновить информацию тем, кого исключили из военного учета. И что самое главное, это должно быть указано в вашем документе. Если нет – идите в ТЦК.

И что самое главное, после обновления данных в военный документ должен быть внесен так называемый ОН-код – это электронный код из 19 цифр, по которому будет легко проверить ваши данные в общей электронной системе.

С 18 мая все военнообязанные должны носить при себе приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Эти документы в праве у вас будут приглашены полицейские и работники ТЦК.

Наказание для уклонистов

Ну и, конечно, санкции. Верховная Рада 9 мая приняла законопроект по усилению ответственности за военные правонарушения. В частности, в несколько раз повышают штрафы уклонистам.

За нарушение военного учета, например, несвоевременное обновление данных, в мирное время грозит до 8,5 тысяч гривен. Во время военного положения до 25,5 тысячи.

При нарушениях законодательства об обороне и мобилизации, в частности для уклонистов, тоже угрожают значительные суммы штрафа – до 25 тысяч гривен, для предприятия, которые будут игнорировать ведение военного учета работников до 51 тысячи.

Закон вступит в силу после подписания президентом.

Насчет повесток. В действующем законодательстве четко не прописаны требования к их вручению. Поэтому их могут выдавать в любых общественных учреждениях, рабочих местах, на улице и т.д. Однако исключительно лично.

Цель вызова – это вид повестки. Их три: уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, мобилизационное распоряжение.

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Усиленная мобилизация с 18 мая! Что нужно знать и чего ждать военнообязанным?