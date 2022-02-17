Усиленный режим службы Нацполиции могут продлить на неопределенное время: назвали причины

Усиленный режим службы действует с 14 февраля.
Из-за возможных провокаций и диверсионных атак усиленный режим службы Нацполиции могут продлить на неопределенное время.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
Известно, что 20 тысяч вооруженных полицейских с понедельника, 14 февраля, патрулируют улицы городов и городков. Они избирательно проверяют граждан и транспорт, в том числе иностранную регистрацию. Под усиленной охраной – объекты критической инфраструктуры и органов государственной власти. В полиции не исключают провокаций и диверсионных атак. Поэтому полицейские готовятся к новым тактико-специальным учениям.
"Если вы видите незнакомых людей в селах, городках, подозрительные вещи, сообщайте о них оперативно полиции, мы будем реагировать. При необходимости будут введены дополнительные меры. Если будет принято другое решение на уровне государства по чрезвычайному положению или военному, то там у нас будет больше полномочий и соответственно мы будем действовать жестче ", – сказал заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.
Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что переход на службу в усиленном режиме уже дает первые положительные результаты. Какие именно – читайте здесь.
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