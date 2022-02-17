Усиленный режим службы Нацполиции могут продлить на неопределенное время: назвали причины

Усиленный режим службы Нацполиции могут продлить на неопределенное время: назвали причины

Усиленный режим службы действует с 14 февраля.

Из-за возможных провокаций и диверсионных атак усиленный режим службы Нацполиции могут продлить на неопределенное время.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Известно, что 20 тысяч вооруженных полицейских с понедельника, 14 февраля, патрулируют улицы городов и городков. Они избирательно проверяют граждан и транспорт, в том числе иностранную регистрацию. Под усиленной охраной – объекты критической инфраструктуры и органов государственной власти. В полиции не исключают провокаций и диверсионных атак. Поэтому полицейские готовятся к новым тактико-специальным учениям.

Ужесточенный режим службы Нацполиции могут продлить на неопределенное время | Новости Украины

"Если вы видите незнакомых людей в селах, городках, подозрительные вещи, сообщайте о них оперативно полиции, мы будем реагировать. При необходимости будут введены дополнительные меры. Если будет принято другое решение на уровне государства по чрезвычайному положению или военному, то там у нас будет больше полномочий и соответственно мы будем действовать жестче ", – сказал заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что переход на службу в усиленном режиме уже дает первые положительные результаты. Какие именно – читайте здесь.

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