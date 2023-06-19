Усилия активизируют, потому что война затянется: ЕС обновил обещание по боеприпасам для Украины

Поскольку никто не готов сказать, сколько будет длиться война, страны как ЕС, так и НАТО, думать и о пополнении собственных запасов.

Евросоюз готовится ускорить поставки Украине боеприпасов, об этом в интервью изданию "Ле Паризьен" сказал профильный еврокомиссар, ответственный за работу промышленности. Свой оборонпром ЕС как раз пытается поставить на военные рельсы, чтобы он мог производить сколько снарядов, сколько необходимо для того, чтобы составы стран ЕС не пустели, сообщает корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Чтобы поддержать украинское контрнаступление, от которого, как отмечает ряд лидеров ЕС, зависит справедливый мир, в ЕС готовятся ускорить доставку оружия и боеприпасов на передовую.

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Профильный еврокомиссар, ответственный за работу оборонпрома, заверил, что усилия активизируют, ведь это война высокой интенсивности, в которой снаряды играют решающую роль. Он добавил, что в ЕС осознают, что боевые действия в Украине могут затянуться еще на несколько месяцев, а то и дольше, и готовятся к этому. И напомнил о договоренности стран Евросоюза передать Украине миллион снарядов в течение 12 месяцев — боеприпасы большого калибра, противотанковые ракеты NLAW и снаряды для переносных зенитно-ракетных комплексов.

Месяц назад топ-дипломат ЕС говорил, что пятая часть обещания выполнена более 200 тысяч снарядов в Украине. Но, как сказал в комментарии изданию на прошлой неделе в Брюсселе министр обороны Резников, Россия все еще сохраняет значительный потенциал, выстреливая в разы больше боеприпасов, чем Украина. Следовательно, чтобы не допускать в нее снарядного голода, потребность в том, чтобы поддерживать оружие ВСУ заряженным, не теряет своей актуальности.

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