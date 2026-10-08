Ускорят ли конец войны в Украине ракетные удары по Москве: главные сценарии

Военные аналитики не исключают, что перелом в войне возможен при ряде условий и ударов по Москве / © ТСН

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Перелом в войне в Украине в пользу нашей страны возможен при определенных условиях и далеко не последнюю роль в этом сыграют дальнейшие удары по Москве — такого мнения в последнее время придерживается ряд военных экспертов.

Действительно ли удары по столице страны-агрессорки способны определенным образом изменить ход войны и насколько возможно продолжение таких атак, учитывая наличие плотной российской ПВО — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко и военный блогер Сергей Мисюра.

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«Недавно была атака по Подмосковью и Москве. Были атакованы объекты, имеющие отношение к топливной инфраструктуре, обеспечивающей российские войска. И такие атаки, безусловно, будут, и атаки на Москву точно будут», — говорит Александр Мусиенко.

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И продолжает: «Объясню почему. Первое: в Москве и вокруг нее сосредоточено значительное количество объектов, важных для принятия решений по войне. Это командные пункты, центры связи, что очень важно. Второе: это объекты военно-промышленного комплекса, а также военной инфраструктуры. К примеру, такой комплекс как «Жуковский», занимающийся инновациями в технологиях производства ракет и БПЛА. Следующий фактор: это демонстрация наших способностей и возможностей. Мы показываем, что у нас есть способность. И поэтому если Россия не будет прекращать эту войну, то будет лететь по Москве. Третье: мы должны в том числе оказывать давление на врага, использовать элементы психологической войны, для того чтобы там население видело последствия для них. Чтобы внутреннее давление так называемых элит вокруг Путина росло относительно прекращения войны. И плюс для поддержания нашего боевого духа. Это важно. Потому такие атаки будут, и могу сказать, что они планируются».

Удары по Москве: почему их крайне мало

«О сложностях. Они есть, поскольку есть сосредоточенные российские системы ПВО, но давайте вспомним ситуацию 2024 года или даже первой половины 2025 года, когда наши средства поражения даже долететь до Москвы не могли. В 2026 году ситуация уже изменилась», — констатирует Мусиенко.

Он приводит примеры: «Сами московские власти признают, что у них довольно часто работает ПВО, закрывается воздушное пространство для гражданской авиации и летят БПЛА. Нужно работать на то, чтобы, во-первых, перегружать ПВО вокруг Москвы, продолжать работу по поражению радаров и систем ПВО в целом на пути к Кремлю. Третье: комплексные атаки. То есть использование ракет и дронов разных типов, в частности — дронов-приманок. Задаться целью: в течение месяца атаковать, направлять 70%-75% в сторону московского региона. Тогда, думаю, результаты будут. Надеюсь, не очень долго придется ждать применения украинских баллистических ракет».

Возможен ли перелом в войне в случае существенного пробития ПВО Москвы

По мнению Мусиенко, по отношению к Москве у населения других российских регионов сформировалось негативное отношение.

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Из-за того, что в областях стали отменять социальные выплаты.

«Все идет на войну, а Москвы это не касается. Москва снабжается топливом в первую очередь. В регионах — очереди. Негативное отношение у многих россиян достаточно серьезное. Нам нужно атаковать Москву, поскольку это может создать если не перелом, то достаточно серьезные условия для демонстрации наших способностей. Которые, в конечном счете, конвертируются в то, чего мы хотим достичь — максимально выгодных для нас условий с позиции силы на возможных переговорах. Поэтому Москва имеет в этом смысле значение», — отмечает аналитик.

Удары по Москве: каким количеством ракет возможно добиться серьезных последствий

На этот вопрос Мусиенко отвечает следующим образом: «Достаточно серьезный эффект на грани катастрофических последствий имело бы применение нами 100 ракет (одновременно — Ред.). Если бы они у нас были. Кстати, Россия к такому готовится, к сбитию нашей баллистики. Летом этого года они вырезали часть лесопарковой зоны у Москвы, разместили там дополнительные комплексы С-400 на боевом дежурстве, разработали планы переезда крупных государственных компаний, концернов в другие города на случай наших атак. Они готовятся к тому, что Украина будет атаковать Москву большими силами. Я бы сказал так: нужно сконцентрироваться на том, что у нас есть. Пока мы ждем баллистику, нужно производить реактивные БПЛА и запускать 3-5 дронов в течение одного часа в сторону Москвы. В сочетании с дронами-приманками это существенно истощало бы российскую ПВО и открывало бы для нас возможности для дальнейших атак».

Война России против Украины: «всесильна» ли в Москве ПВО

«Нужно понимать — там еще со времен СССР так сложилось, что вкладывались огромные средства в производство именно наземных зенитно-ракетных комплексов. На Западе была другая доктрина — там рассчитывали, что ему, Западу, поможет отбиваться авиация. Полагались на то, что самолеты будут сбивать крылатые ракеты, а баллистику помогут сбивать американские системы Patriot. Соответственно, с тех пор сложилась доктрина, что нужно производить большое количество зенитных комплексов, Кремль их производил и поэтому накопил значительное количество, и продолжает производить. Мы многое уничтожили из их ПВО и это дает нам возможность прорывать ПВО», — анализирует текущую ситуацию Мусиенко.

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По его словам, плотность ПВО вокруг Москвы обусловлена еще и тем, что Россия не прикрывает другие регионы.

«Концентрируют вокруг Москвы, Петербурга, Валдая, Алабуги и других важных для России целей. Вокруг Москвы сформировано три кольца ПВО. Но наши средства поражения проходили и внутреннее кольцо — когда был удар по Капотне, когда российские «Панцири» работали по российским домам. А у Украины Россия украла идею создания мобильных огневых групп. Имеются есть разные способы прикрываться. Но при постоянных интенсивных атаках с воздуха можно быстрее пробить любое кольцо ПВО. По состоянию на сегодняшний день не существует таких колец ПВО, которые непробиваемы», — говорит аналитик.

Мусиенко не исключает, что если будут серьезные пробития московской ПВО, то «на горизонте» появится долгожданный перелом в войне.

Атаки по Москве: когда возможны серьезные попадания

В свою очередь, военный блоггер Сергей Мисюра замечает, чтобы по Москве прилетели считанные единицы дронов, нужно использовать несколько сотен.

«Лучше запустить в НПЗ, куда долетит больше. То есть речь идет о соразмерности. Плотность ПВО не только вокруг Москвы, но и на долетах к ней», — говорит он, но добавляет, что важные цели есть и в московском регионе, куда бьют и успешно достают украинские дроны.

«А что касается психологического эффекта, то он есть, когда отменяются авиарейсы, когда есть очереди на заправки», — высказывает свое мнение Мисюра.

К этому добавляет, что по его мнению, перелома в войне может не произойти из-за одних только ударов по Москве, по центрам принятия решений.

«Это очень стратегический вопрос и нет очень простого ответа. Перелома в войне может не произойти только из-за ударов по Москве, перелома не может произойти только из-за перелома на фронте. Это очень многовекторный вопрос. То, что прилетит несколько ракет по Москве — это не будет переломом. То есть, один удар не приведет к этому», — говорит он.

Резюмируя, блогер отмечает, что наличие трех колец обороны вокруг Москвы не означает, что эти кольца против дронов.

«Комплексы С-300, С-400 — это защита от баллистических ракет большой дальности. А вот против дронов…. Кто сказал, что Москва хорошо сбивает дроны? Мы совершали две атаки по Москве, и российская ПВО была пробита. Все три кольца, но для этого нужно очень много средств», — говорит Сергей Мисюра.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Путина заговорили о «мире» после плана Индии, но выдвинули новые претензии. В Кремле заявили о продолжении войны «до указаний» Путина.







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