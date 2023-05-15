Условия настоящей операционной: уникальную машину для спасения бойцов смастерили благотворители

Внешне это обычный фургон, но за 10 минут он увеличивается на треть, разблокируется медицинское оборудование и грузовик превращается в операционную.

При поддержке норвежского благотворительного фонда украинская компания создала передвижной стабилизационный пункт. По сути — это операционная на колесах, которой будут пользоваться военные врачи 110-й бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко на Донетчине. Фургон создавался под нужды медиков, которые первыми стабилизируют раненых с линии фронта, говорится в ТСН.

В ноябре украинская компания, уже производившая ЦНАП на колесах, комплектовали аварийные авто, мобильные офисы и другую спецтехнику, получила заказ от норвежского благотворительного фонда. Его представители были в студии ТСН и рассказывали, что с начала войны сотрудничают с врачами 110 бригад. В победу Украины они уже инвестировали полтора миллиона евро – полмиллиона из них пошли разработку и комплектование госпиталя на колесах. “Мы не можем сидеть и смотреть на войну в Украине по телевизору. Мы хотим что-то делать, и мы хотим помогать”, — заявляют благотворители.

На разработку медицинского госпиталя ушло 4 месяца. Вся медицинская утварь заранее согласовывалась с врачами, которые уже больше года на фронте спасают военных. Через руки их команды прошли несколько тысяч раненых. “Лампы позволяют освещать любой участок тела – от стопы, брюшную полость, верхние конечности и плюс голова. Меньшее освещение — больше колористика”, — говорит хирург-травматолог тестируя освещение.

Затем осматривает операционные столы. Все эти детали помогут врачам быстро работать. “То, что столы двигаются и не закреплены намертво, это также было с нами согласовано. Потому что у нас было 57 (раненых – ред.) в сутки на стабилизационном пункте”, — рассказывает он.

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Скорость – одно из самых главных условий для спасения раненых. Здесь под рукой все необходимое медицинское оборудование, которое используется в современных стационарных операционных.

Фургон будет выполнять роль стабилизационного пункта, который по правилам располагается за 40 километров до линии фронта. Сейчас в Донецкой области — это могут быть бывшие больницы и сельские дома. Под стабилизационные пункты приспосабливают любые помещения, но уцелевших построек почти не осталось, особенно там, где работает именно эта медрота. “Не реально найти помещения, даже, если есть дома, то крыша протекает, то пола нет, то стены нет. Если нужно работать в обычной деревенской избе, где нет воды, где взять воду, чтобы помыть руки хирургу… Если нет света, то нужно ставить генератор - здесь это предусмотрено”, — говорят медики.

Горячей и холодной воде особенно радуется медсестра Елена, потому что здесь скоро можно будет отмыть инструменты от грязи и крови. Рядом стерилизатор, но особенно она обращает внимание на холодильник и нагреватель. "Это будет очень замечательная вещь, сейчас идет лето, мы сможем хранить растворы, а зимой наоборот, подогревать инфузии", — говорит медсестра.

Елена еще бы добавила ящички для медикаментов и фиксаторы, чтобы между операционными столами можно было поставить носилки с пациентами. “По сути это экспериментальная модель. Мастера здесь поработают, посмотрят, подвигают, возможно, здесь что-то надо будет закрепить. Производитель учтет все нюансы и следующая модель будет другой – еще более комфортной”, – убеждают благотворители.

Например, трап, по которому должны заносить раненых, имеет слишком крутой уклон — производитель мобильного госпиталя уже готов внести коррективы. На доработку несколько дней и мобильный госпиталь поедет в Донецкую область.

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