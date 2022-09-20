Условия победы Украины, страхи США и гарантии безопасности по примеру Израиля: интервью с Александром Вершбоу

Скандальноизвестное видео "мотивационного" спича повара Путина и негласного главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к зэкам в одной из российских тюрем, где он призывает идти на войну и убивать украинцев, похоже не сработало, как и формирование печальноизвестного уже четвертого корпуса из тех же зеков.

После сокрушительного поражения на Харьковщине, оборона российских оккупационных войск сыпется прямо на глазах. Путин катастрофически боится объявить войну и всеобщую мобилизацию, поэтому там решили использовать старую тактику — устроить фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В Госдуме заявляют, что эти "референдумы" состоятся уже этой осенью. С одной стороны, это "приглашение" Путина к переговорам через шантаж и принуждение. С другой стороны, попытка повторить так называемый "крымский сценарий" с вхождением украинских оккупированных территорий в состав России, чтобы потом шантажировать мир применением ядерного оружия, если ВСУ начнут отвоевывать свою же землю.

О том, чего ждать от России после молниеносного блицкрига ВСУ в Харьковской области, страхах США и условиях победы Украине ТСН.ua расспросил бывшего помощника министра обороны США по международной безопасности и бывшего заместителя генсека НАТО Алексадра Вершбоу.

- Сколько еще продлится эта война после катастрофического поражения российской армии в Харьковской области?

- Весь мир был поражен драматическими достижениями ВСУ за последние две недели и поражением, которое они нанесли России в битве за Харьков. Идея о том, что война может закончиться полной победой Украины, не кажется такой надуманной, как это было, когда начиналось российское вторжение 24 февраля. Если Украина сможет удержать инициативу и вернуть все больше оккупированных территорий, поражение России не только возможно, но и возможно.

Но война далека от завершения и, вероятно, продлится до 2023 года. Путин остается непоколебимым и не демонстрирует никаких признаков отказа от начальных военных целей России. Несмотря на колоссальные потери России на поле боя, ее материально-технические неудачи и падение морального духа ее войск, Россия все еще имеет значительные силы и технику, которые она может использовать, пытаясь отыграть некоторые достижения Киева и консолидировать контроль над Донбассом. Кроме того, российские лидеры без колебаний используют дальнобойную артиллерию и ракеты, чтобы терроризировать украинское население и уничтожать гражданскую инфраструктуру в качестве мести за унизительное поражение в Харькове. Политическая поддержка войны в России остается стабильной.

Потребуется еще много украинских побед, прежде чем Путин почувствует давление, чтобы прекратить войну, и будет искать выход путем переговоров.

- Почему США до сих пор блокируют предоставление Украине авиации и дальнобойных ракет? Что стоит за этой позицией?

– С начала войны Администрация Байдена пыталась найти баланс между, с одной стороны, предоставлением Украине военных инструментов, необходимых для победы над Россией, и, с другой стороны, уменьшением риска эскалации со стороны России. Как и многие наблюдатели, я обеспокоен тем, что Администрация оказалась слишком встала на сторону осторожности, предоставив виды и количество вооружения (Украина – ред.), чтобы обеспечить ситуацию тупика, и недостаточно для того, чтобы Украина победила.

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Эта сдержанность задержала предоставление (Украине – ред.) истребителей, таких как польские МиГ-29, и более совершенной ПВО в начале войны, которая могла бы позволить Украине "закрыть небо", не требуя от НАТО установления запретной для полетов зоны.

С тех пор ситуация несколько улучшилась. Начиная с июня, украинцы получают от США и других союзников более высокоточные РСЗО большой дальности, в том числе известные широкой публике системы HIMARS. Это позволило уничтожить десятки русских складов боеприпасов и командных пунктов по линии фронта, создав условия для контрнаступления на юге и севере.

Однако непонятно, достаточно ли HIMARS или другого тяжелого оружия для Украины, чтобы закрепить последние достижения и отвоевать больше территории до наступления зимы. США двигались слишком медленно, чтобы возобновить производство HIMARS и других систем, необходимых не только украинским силам, но и для того, чтобы пополнить (запасы – ред.) других союзников по НАТО, которые передали Киеву советские системы из своих запасов.

Еще большее беспокойство вызывает нежелание США предоставить Украине боеприпасы большой дальности, такие как ATACMS, даже несмотря на то, что Украина выполнила запросы США не использовать предоставленное США оружие для ударов по целям на территории России. ATACMS позволит Украине наносить удары по военным целям где угодно в Украине, учитывая Крым, и ускорит окончательное поражение россиян.

– Что будет с Россией и Путиным лично? Вы верите в распад России? Какова стратегия США по отношению к России?

- Россия, скорее всего, перегруппирует свои силы как можно лучше, как только сможет, с целью стабилизации поля боя, пытаясь отменить, по крайней мере, некоторые недавние достижения Украины и консолидировать контроль над Донбассом. На Путина растет давление со стороны сторонников жесткой линии с целью усугубления конфликта, учитывая общую мобилизацию. Однако я считаю, что он будет продолжать сопротивляться этому шагу, потому что это может спровоцировать общественную оппозицию войне, пока незначительную, но в конечном итоге поставившую под угрозу контроль над властью Путина.

Путин по-прежнему надеется, что российский энергетический шантаж подорвет европейскую поддержку санкций с наступлением зимы, и что США и их союзники устанут от бремени вооружения Украины перед лицом российских угроз эскалации. Однако Путин недооценил единство союзников в начале вторжения, и, скорее всего, он снова ошибется.

– Что США считают победой Украины? Нужно ли садиться с Путиным за стол переговоров, если ВСУ выйдут к условным "границам" 24 февраля?

- Именно украинцы ведут боевые действия, и потому Украина, а не США, будет решать, что является победой, и когда пришло время для переговоров. Победы, вероятно, будут достигнуты, когда Украина возобновит контроль над большинством или всеми оккупированными территориями, и когда у России больше нет возможностей и политической воли продолжать войну. Чем ближе обе стороны будут приближаться к этому моменту, тем больше будут рычаги влияния Украины на переговоры по заключению мирного соглашения или прекращению огня на условиях, приемлемых для украинского народа.

С соглашением или без него Украине понадобятся юридически обязывающие гарантии безопасности от западных союзников Украины, чтобы гарантировать, что Россия не вторгнется в третий раз. Членство в НАТО было бы лучшим вариантом, но если союзники еще не готовы предоставить Киеву гарантии по статье 5, то последующая лучшая гарантия может стать смоделирована на основе оборонных отношений США и Израиля. Под этим я подразумеваю долгосрочное обязательство США и других союзников по вооружению, подготовке и оснащению ВСУ до уровня, достаточного для сдерживания или победы над любой новой российской агрессией. Это институционализирует поддержку, которую сейчас Украина получает на ситуационной основе, и будет продолжаться несколько лет – пока в России есть лидеры с имперскими, реваншистскими и геноцидными амбициями в отношении Украины.