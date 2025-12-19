Условия завершения войны и перемирие на время выборов: что наговорил Путин об Украине

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 19 декабря, провел так называемую «прямую линию» с гражданами государства-агрессора, подводя итоги 2025 года. Кремлевский диктатор много говорил об Украине, где российская оккупационная армия четвертый год ведет захватническую войну.

ТСН.ua собрал главные заявления Путина, которые касаются Украины.

Об условиях завершения войны

Путин заявил, что РФ готова вести диалог о завершении войны «на основе принципов, которые были изложены в июне 2024 года». При этом он добавил, что не видит «готовности» обсуждать вопрос территорий со стороны Украины.

«Они [украинцы] не захотели выводить войска с Донбасса после стамбульских переговоров и сейчас отказываются. Но мы чувствуем, что они готовы вести какой-то диалог», — сказал кремлевский диктатор.

Путин в очередной раз повторил, что Россия готова завершить войну, если «будут устранены первопричины кризиса».

О военных планах в Украине

Владимир Путин заявил, что уверен в силах своей армии, особенно на Донбассе. Президент государства-агрессора повторил доклады своих военачальников о продвижении оккупантов в украинских городах.

«Красный Лиман будет взят в ближайшее время, уже 50% под нашим контролем. И будет продолжаться движение в сторону Славянска. У меня нет сомнения, что ВС РФ „доберутся“ и Константиновку. Город Димитров полностью окружен. Бои идут в городе Гуляйполе», — говорил верховный главнокомандующий оккупационной армии.

Путин заявил, что до конца года будут новые «успехи».

О Зеленском на фронте

Российский президент поставил под сомнение визит президента Украины Владимира Зеленского в Купянск. По его словам, российская оккупационная армия контролирует город, но не продвигается на запад.

«Стела стоит в километре от Купянска. Ну чего стоять на пороге? Заходи в дом, если Купянск ваш», — сказал Путин.

При этом хозяин Кремля назвал украинского президента «талантливым артистом».

О виновниках войны

Владимир Путин цинично отверг свою ответственность за смерти людей в войне против Украины. Он в очередной раз солгал о том, что якобы Россия не начала войну.

«Мы не считаем себя ответственными за смерть людей, потому что не мы начинали эту войну», — сказал президент РФ.

О количестве оккупантов

Путин заявил, что в зоне так называемой «специальной военной операции» в Украине находится 700 тысяч военных.

«У нас 700 тысяч человек в зоне „сво“. В основном — это достаточно молодые люди. В частности, поколение 90-х в большом количестве», — похвастался он.

Количества потерь кремлевский диктатор не называл.

О перемирии во время выборов в Украине

Владимир Путин заявил, что «готов подумать» над тем, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов.

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность во время выборов на Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», — заверил диктатор.

В то же время он заявил, что будет требовать участия в голосовании украинцев, проживающих на территории РФ. Нет сомнений, что хозяин Кремля знает, как организовать нужный результат на избирательных участках в РФ, где он царит уже 25 лет.

Путин утверждает, что на территории РФ сейчас проживает от 5 до 10 млн граждан Украины. Независимо подтвердить эти данные нельзя.

О репарационном кредите для Украины

Владимир Путин резко отреагировал идею репарационного кредита ЕС для Украины и предупредил о «последствиях».

По его словам, использование замороженных активов страны-агрессора — это даже не «кража», а «ограбление».

Хозяин Кремля заявил, что Москва «будет защищаться в судах, в юрисдикциях, независимо от политических решений». Кроме того, он пригрозил, что Европе «рано или поздно» придется отдавать то, что она «украдет» из активов РФ.

Напомним, накануне прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным российские военнопленные в Украине записали обращение со своими вопросами.