"Усложнит жизнь": военный эксперт объяснил, как частичная мобилизация в РФ скажется на фронте

Военный эксперт Петр Черник объяснил, как объявленная Путиным частичная мобилизация в РФ отразится на ситуации на фронте.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

Черник заявил, что это усложнит ситуацию на фронте для Украины.

"Усложнит нам жизнь. Однозначно, потому что появятся десятки тысяч новых российских граждан, которые пойдут воевать за "родину". Мы должны осознавать, что каждый человек, вооруженный автоматом и несколькими гранатами — это единица, которую нужно уничтожать. Их человеческие ресурсы кратно выше наших", — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что у ВСУ сейчас есть стратегическая инициатива только потому, что воюют умом и высококачественной техникой. "Но, тем не менее, количественный потенциал никто не отменял", - добавил Черник.

"Я могу привести исторические параллели. Напомним, как штурмовали советские войска в 1943 году Киев. Немцы же тогда, на самом деле, потерпели поражение. Но соотношение потерь было в десятки раз. Немцы потеряли около 16 тысяч погибших, а Советский Союз 180 тысяч. Немцы не успевали перезаряжать пулеметные ленты, такой был огромный вал человеческого массива. Это ждет и нас впереди. Они будут бросать на убой все больше и больше своих граждан. Если ради удержания власти Путина и вообще философии империи нужно будет убить 100-200 тысяч, миллион россиян, они убьют", - считает военный эксперт.

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Напомним, что диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию и подписал соответствующий указ.

"Она касается только тех, кто находится в запасе и проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт... Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня", — заявил глава Кремля.

Ранее эксперт объяснил, почему объявление всеобщей мобилизации в России будет значительным ударом по режиму Путина.

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