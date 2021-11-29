Услуги для пенсионеров в "Дії": как подать заявление на назначение или перерасчет пенсии онлайн

Услуги для пенсионеров в "Дії": как подать заявление на назначение или перерасчет пенсии онлайн

Часть сведений автоматически подтянется из персонального кабинета.

С 29 ноября на портале "Дія" появилось 7 новых социальных услуг, среди которых — назначение и перерасчет пенсий.

ТСН.ua объясняет, как подать такое заявление, не выходя из дома.

Такая процедура не займет много времени и для этого нужно выполнить ряд последовательных действий:

Авторизоваться на портале Действие, зайти в раздел "Пенсии, льготы и помощь" и выбрать пункт с пенсиями. Заполнить заявление. Часть сведений автоматически подтянется из персонального кабинета. Само заявление просто, и сделано в виде анкеты. При заполнении заявления следует отметить, какой вид пенсии вы хотите получать и каким образом — на банковскую карточку или в отделении почты. По результатам анкеты система формирует перечень документов, которые необходимо подгрузить. Когда заявление будет заполнено, а все необходимые документы прикреплены, нужно только подписать все КЭПом и отправить. Они попадут на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически.

Заявление на назначение пенсии (3 фото)

Решение принимается в течение 10 рабочих дней сотрудниками отделения ПФУ. Ответ или письмо о необходимости уточнения данных придут вам по электронной почте.

Напомним, с 29 ноября на портале "Дія" появилось 7 новых социальных услуг, в том числе оформление субсидии. Это вторая по популярности услуга в Украине.