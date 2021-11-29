Услуги для пенсионеров в "Дії": как подать заявление на назначение или перерасчет пенсии онлайн

Часть сведений автоматически подтянется из персонального кабинета.
С 29 ноября на портале "Дія" появилось 7 новых социальных услуг, среди которых — назначение и перерасчет пенсий.
ТСН.ua объясняет, как подать такое заявление, не выходя из дома.
Такая процедура не займет много времени и для этого нужно выполнить ряд последовательных действий:
- Авторизоваться на портале Действие, зайти в раздел "Пенсии, льготы и помощь" и выбрать пункт с пенсиями.
- Заполнить заявление. Часть сведений автоматически подтянется из персонального кабинета. Само заявление просто, и сделано в виде анкеты.
- При заполнении заявления следует отметить, какой вид пенсии вы хотите получать и каким образом — на банковскую карточку или в отделении почты.
- По результатам анкеты система формирует перечень документов, которые необходимо подгрузить.
- Когда заявление будет заполнено, а все необходимые документы прикреплены, нужно только подписать все КЭПом и отправить. Они попадут на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически.
Решение принимается в течение 10 рабочих дней сотрудниками отделения ПФУ. Ответ или письмо о необходимости уточнения данных придут вам по электронной почте.
Напомним, с 29 ноября на портале "Дія" появилось 7 новых социальных услуг, в том числе оформление субсидии. Это вторая по популярности услуга в Украине.