Услышал, что нужно помочь: осужденный выманил у женщины 254 тыс. грн, которые она собирала для детей

Услышал, что нужно помочь: осужденный выманил у женщины 254 тыс. грн, которые она собирала для детей

Мужчина получил три года испытательного срока.

В Днепропетровской области осужденный, находясь в колонии, выманил у женщины 254 тыс. грн., которые она собирала на помощь детям.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на приговор Солонянского районного суда Днепропетровской области.

По данным суда, мужчина отбывал наказание в Солонянской исправительной колонии. В то же время у него была сим-карта одного из мобильных операторов. От знакомых он услышал о сборе средств для детей, пострадавших из-за взрыва газа в с. Угринов Тернопольской области.

Мужчина позвонил по телефону женщине, которая собирала помощь для детей и представился банковским работником. Он сообщил, что ее средствами могут завладеть мошенники и порекомендовал перечислить деньги на банковские счета, которые он назовет.

Потерпевшая поверила мошеннику и перечислила 254 270 грн на счета его знакомого. Со временем мошенник снял эти деньги и использовал для собственных нужд.

В суде подозреваемый в содеянном признался. Он рассказал, что в СИЗО купил сим-карту, которую спрятал во рту и пронес в колонию. О том, что потерпевшая собирает деньги в помощь детям, узнал от своих знакомых в колонии. Он выманил у нее более 254 тыс. грн., из которых уже вернул часть денег.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок испытательным. Также мужчина должен вернуть потерпевшей 119 тыс. грн, которые он присвоил.

Читайте также: