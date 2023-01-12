"Услышал свист ракеты и оцепенел": история киевлянина, чудом выжившего при взрыве на стеклянном мосту в Киеве

Со дня массированного ракетного удара по центру Киева прошло три месяца. Кадры страшного взрыва ракеты, 10 октября, рядом со стеклянным мостом Кличко, до сих пор трудно пересматривать. Особенно когда видишь мужчину, который уцелел после взрыва. Сайт ТСН.ua пообщался с киевлянином Михаилом Пятой, который в тот день чудом выжил на мосту.

Михаил говорит, что просто шел своим привычным маршрутом. Он живет на Печерске, а работает на Крещатике.

«Я всегда выхожу из дома на час раньше, с запасом – люблю ходить пешком. Прогуливаюсь по Мариинскому и Крещатому паркам, дальше иду через стеклянный мост на Владимирскую горку к Андреевскому спуску, а там возвращаюсь на Крещатик и иду на работу. В этот день была прекрасная осенняя погода, начало октября, золотая осень – тихо и спокойно вокруг. Тишина закончилась там, где начинается расширение вело-пешеходного моста и стоят лавочки. Я как раз смотрел в сторону Днепра, когда услышал характерный свист ракеты. Поворачиваюсь и вижу, как она летит и падает рядом. Я даже испугаться не успел, оцепенел от удивления», — рассказывает сайту ТСН.ua Михаил Пята.

Это был первый случай с начала войны, когда в центр Киева что-то прилетело. До этого ракетные удары были преимущественно в окрестностях города.

«Это был страшный миг. Какая-то секунда, и тут у тебя на глазах взрывается ракета… У меня на полдня одно ухо заложило от взрыва. По ощущениям это было чем-то нереальным, из другого мира. Меня фактически спасла конструкция моста. Взрыв был на 15 метров впереди и, главное, что он был внизу. Взрывная волна ударила в мост. Отлично, что я не успел пройти немного дальше – там оплавились стеклянные перила моста», — вспоминает Михаил Васильевич.

В воздух подняли щебень, стекло, землю и песок. Все это начало падать на мост и на территорию рядом.

«Я быстро повернул назад – к арке откуда пришел. Решил посмотреть, возможно кому-то нужна помощь. Там стоял мужчина, он еще не успел зайти на мост и сказал мне: «Поздравляю нас с днем рождения!». Я оценил его шутку. В помещении филармонии вылетели окна, на капот припаркованного там автомобиля упал кусок асфальта килограмма на три. Между зрительскими сиденьями в амфитеатре перед аркой валялись килограммовые куски асфальта. Хорошо, что во время прилета там не было людей. Я не получил никаких повреждений. Как говорится – в вышиванке родился», — посмеется Михаил Васильевич.

Первая минута после взрыва ракеты, фото/Михаил Пятый

Именно после этого обстрела киевляне стали внимательнее прислушиваться к сигналам воздушной тревоги. Ведь в то утро ракеты упали на бульваре Шевченко и рядом в парке на детскую площадку.

«А я свой маршрут не изменил – это мой обряд! И никакой враг не заставит меня изменить его. Ходил и хожу по тому же маршруту. Единственное, после обстрелов и повреждений, стеклянный мост был закрыт на ремонт. Я обходил его через Европейскую площадь и поднимался на Владимирскую горку. Но сейчас снова прогуливаюсь по мосту – там невероятные виды: то густой туман, то яркое солнышко, то сыплет обильный снег. Не бывает плохой погоды – может быть только плохая одежда», — шутит наш собеседник.

Михаил Васильевич работает в Департаменте коммунальной собственности КГГА. Вспоминает, как в первые дни войны приносил пищу охраннику, стоявшему на своем посту неделю, потому что некому было его заменить.

«Это были тяжелые дни. Мы помогали друг другу, чем могли. А также укрепляли блокпосты в городе, строили баррикады – насыпали песок в мешки, укрепляли ими памятники в центре Киева. На Майдане к нам подошел молодой человек из Австрии, начал нам помогать, а потом спросил, где можно остановиться. Тогда все отели были закрыты. Я пригласил его к себе, мужчина пожил у меня несколько недель. С ним и другими волонтерами мы ездили в Бородянку и Ирпень, разбирали завалы, помогали людям. У меня сын живет в Мюнхене. В ноябре я впервые за войну поехал к нему в гости. По дороге я заехал в Вену и навестил своего австрийского товарища-волонтера, погуляли пешком по Вене», — вспоминает Михаил.

фото/Михаил Пятая

Михаил Васильевич обожает ходить в походы, очень любит природу и путешествовать по Киеву. Говорит, что после пережитого на мосту его жизнь кардинально не изменилась.

«22 октября мне исполнилось 64 года, чувствую себя еще молодым. Хотя 10 октября я теперь тоже считаю выдающимся днем в своей жизни. В такие минуты, которые я пережил на мосту, многое переосмысливаешь в жизни. Вообще, по-другому смотришь на жизнь, и понимаешь, что совсем не стоит откладывать ее на потом. Нужно жить полноценной жизнью! День рождения я отметил на работе, поздравили друзья и коллеги. Он был действительно особенным. У меня есть друзья, с которыми мы каждую неделю ходим на прогулки по Киеву, по его окрестностям. Это невероятно интересно и полезно. В первый день Нового года мы были на Трухановом острове, там полюбовались природой и сварили первый в этом году борщ на костре», — рассказывает Михаил Пята.

фото/Михаил Пятая

Вместе с друзьями-волонтерами они посетили на прошлых выходных Конча-Заспу, на следующие выходные запланировали пройтись по лесу возле Червоного хутора. Каждая такая прогулка – это дистанция в 10-15 км.

«После пережитого на мосту я стал больше ценить жизнь. Я люблю много ходить, видеть что-нибудь новое, исследовать. И прекрасно понимаю, что могу спокойно гулять по Киеву благодаря нашим воинам и ВСУ. В такое сложное время появляется много новых друзей, потому что людей с одинаковыми взглядами притягивает друг к другу, чтобы выстоять и победить», — рассказывает Михаил Пята.

фото/Михаил Пятая

В память о 10 октября Михаил Васильевич оставил себе обломок от этой ракеты и алюминиевый кусок ее обшивки. Говорит, пусть напоминает о пережитом дне войны.

Выживший на стеклянном мосту Кличко - история мужчины, пережившего атаку на Киев

Напомним, 10 октября, россияне ракетами атаковали столицу Украины. Тогда же оккупанты попали и по пешеходно-велосипедному мосту, известному как "стеклянный мост" или "мост Кличко". Однако в результате удара мост устоял. Кличко показал, как его восстанавливают.

Читайте также: