Услышала впервые голос Лизы во сне, когда та прощалась: мама солнечной девочки вернулась на место гибели дочери

В июле прошлого года во время теракта в Виннице в своей детской коляске погибла крошечная Лиза. Фото с места трагедии, облетевшего весь мир. 4-летняя девочка оказалась в эпицентре ракетных обстрелов россиян вместе с мамой Ириной. Женщине удалось спастись. Ирина согласилась на первое интервью после трагедии для ТСН.

В Виннице и через 10 месяцев после трагедии о тех жутких событиях до сих пор напоминают разбросанные обломки, а еще детские игрушки. Их горожане продолжают нести на место трагедии, где погибли три ребенка, среди которых и четырехлетняя Лиза.

Мама ребенка Ирина соглашается на первое интервью после ее возвращения из-за границы. "6 марта у Лизы был день рождения — 5 лет. Думала приеду из Австрии на 2 недели, построю и поеду назад, но я сюда приехала, сказала что все, я больше не хочу в Австрию”, — говорит женщина.

Там было 7 месяцев реабилитации, десятки хирургических вмешательств, чтобы переработать наскоро сшитые шрамы, процедуры на поврежденных органах и повторные операции, чтобы получить остатки обломков ракет. "В руке я думала один обломок, а оказалось их 4", — рассказывает женщина.

Теперь Ирина снова в Виннице, родном городе, в который с Лизой убегала от войны в столице. Продолжает лечение и пока живет у мамы, в той же комнате, здесь все напоминает о солнечном ребенке. “Мы шли к логопеду, это был обычный день. Мы ходили туда 4 раза в неделю. Никто не знал, что так будет…”, — с грустью вспоминает 14 июля 22 Ирина.

Тогда государство-террористка сбросило в Винницу четыре ракеты. Две из них попали в центр города, убили 28 человек, более двухсот раненых.

6 марта у Лизы был день рождения – 5 лет.

Год спустя Ирина прошлась по дороге, по которой обычно не ходила. “Я помню, что был сильный взрыв, и мы не упали с Лизой. Я поднимаю голову, все было в черном. Стояли машины, но людей вообще не было. Подбегаю к Лизе, я еще не поняла, что произошло, она лежит в коляске”, — вспоминает Ира.

Фото окровавленной коляски через несколько минут облетает Интернет и становится еще одним символом террора россиян. В это время на площади в Виннице, в хаосе раненые спасают тех, кому нужна была помощь. “Мужчина за голову держался, сидел. И я кричу ему, что помогите вытащить ребенка из коляски, я не могу, потому что рука не слушается, я только потом поняла, что она перебита и вся в крови. Он подбегает к коляске и говорит, что извините, я ничем не могу помочь. Я смотрю потом на Лизу и понимаю, что вижу, что Лиза уже все”, – вспоминает мама.

Ирина сама тяжело ранена. “Подбежали люди и начали помогать, потому что с этой стороны кровь фонтаном лилась, мне залетел обломок. Начали заслонять рану, чтобы остановить кровотечение. Помню кто-то сказал: "Ужасно, накройте ребенка кто-то, потому что на это невозможно смотреть”, — добавляет из воспоминаний мама девочки.

Об этом, в состоянии шока, она вспомнит всего через несколько дней. Тогда же в больницу Ирину везут полицейские. Медики из ее тела достают два десятка обломков ракет. Больше всего с ноги, руки и внутренних органов. От женщины всячески скрывали, что дочери уже нет, на похоронах ребенка ее не было. “Я ходила, молила главврача отпустить ее. Он говорит, что вы потеряли внучку, хотите потерять и дочь? Она между жизнью и смертью лежит”, – рассказывает бабушка Лизы.

Девочка простилась с мамой сама – во сне. “В белом платье и нимб был над головой и она говорит, мама я знала, что так случится. Что я сама выбрала такую короткую жизнь, но родители, которых я очень любила. У нее было прекрасное украинское произношение. Я так мечтала, чтобы она говорила. И я говорю: "Лиза, ты разговариваешь". А она говорит, что ты так об этом мечтала. Я только во сне услышала ее голос», – говорит Ирина.

Спустя почти год после трагедии Ирина теперь постоянно посещает детские интернаты. Вместе с тем пытается найти работу, делать ремонт, вести Инстаграм: в общем, делать все, чтобы научиться жить снова. “Сейчас окончательно на 100 процентов хочу оставаться в Украине и жить в Виннице. Здесь Лиза, я не вижу для себя смысла переезжать в Киев, там я одна, а здесь с ней…”, – утверждает Ирина.

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