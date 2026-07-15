"Услышу грохот — всех убью": экс-комбриг Лучанов угрожал даже детям — новые шокирующие подробности

Село Калиновка / © ТСН

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Экс-комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова и еще 9 его подчиненных официально подозреваются в похищении и умышленном убийстве двух родных братьев Мосейчуков из села Калиновка, что в Киевской области. Причиной всему стала банальная бытовая ссора. Комбрига задержали в Киеве. В то же время в селе, где похитили братьев, выяснилось, что они были далеко не единственными, кого на самом деле ждала жестокая расправа. А сам Лучанов угрожал даже несовершеннолетним детям.

О подробностях этой страшной трагедии и неожиданном богатстве семьи жены бывшего командира бригады — в эксклюзиве от корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

Что говорят жители села Калиновка о Лучанове и его семье

В Калиновке, что в Киевской области, журналистов ТСН встречает чуть ли не вся деревня. Временная исполняющая обязанности старосты села Калиновка Евгения Вущан делится: «У нас много молодежи. Ну, село же дружное, правда. Если вдруг что-то случится — все сплоченно действуют».

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По официальной информации следствия, двух местных мужчин отсюда похитили и замучили, в частности из-за недовольства семьи военного громкой музыкой и быстрой ездой на мотоциклах. Но первое, что замечает съемочная группа ТСН в селе: здесь абсолютно все — от совсем юных подростков до пожилых пенсионеров — передвигаются по улицам преимущественно на мопедах и мотоциклах. И даже сама староста. Она объясняет: «Это же не какая-то роскошь. А исключительно для удобного передвижения».

Этот факт подтверждает и местная продавщица Людмила Петрова: «Это село, здесь все именно так привыкли передвигаться».

Именно Людмила, продавщица местного магазина, была первой, к кому после обеда 26 июня зашли двое неизвестных мужчин в чёрной одежде и с оружием в руках. Они представились военной полицией и начали настойчиво расспрашивать о местных ребятах. При этом мужчины держали в руках лист бумаги.

Людмила Петрова, продавщица сельского магазина: «В этом списке было указано 5 человек. Имен погибших позже Максима и Романа в этом списке вообще не было. Были указаны только инициалы их младшего брата Сергея, который сейчас даже не живет здесь, в селе. Я тогда говорю им: „Ребята, а кто вы вообще такие и по каким причинам вы их разыскиваете?“. Особенно из-за того, что в списке был несовершеннолетний ребёнок. Они мне сухо ответили: „С несовершеннолетним ребёнком мы будем разговаривать совсем по-другому“.

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«Список Лучанова» и угрозы подросткам

Впоследствии испуганные крестьяне назовут эту бумажку «списком Лучанова». Станислав Лучанов был не только комбригом 155-й ОМБр, но и мужем одной из местных жительниц Калиновки. И эту семью очень сильно раздражали местные подростки, рассказывает мать одного из ребят. Она пересказывает журналистам разговор Лучанова с её сыном, который состоялся 25 июня— то есть за день до внезапного появления в Калиновке вооружённых неизвестных в чёрном.

Татьяна Сумарь, жительница Калиновки: «Он крикнул моему сыну: „Эй, малой, иди-ка сюда!“. Он же не знает здесь местных жителей, даже как кого зовут. И говорит ему: „Вы уже столько здесь ездите, у меня маленькие дети, вы их постоянно будите. Кто здесь ещё, говорит, ездит? Я всех вас хорошо знаю. Давай, собери свою компанию, будем серьезно поговорить. Если еще хоть раз услышу какой-то грохот — я вас, говорит, всех убью!».

Частный дом семьи комбрига находится прямо напротив сельского клуба и стадиона, где по вечерам традиционно собирается молодежь. Итак, оживлённая деревенская жизнь, шум и громкая подростковая музыка и стали причиной этого дикого бытового конфликта.

Дом в селе Калиновка / © ТСН

23-летняя жена 45-летнего комбрига требовала от детей полной тишины, поскольку шум на улице якобы мешал спать детям Лучановых.

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По данным полиции, среди тех подростков и молодых людей, с которыми женщина ранее часто и громко ссорилась на стадионе, были ибратья Мосейчуки. Но есть важный нюанс — семья комбрига постоянно в Калиновке не жила. Сюда они приезжали только в гости к родителям жены.

Людмила Петрова, продавщица сельского магазина: «Они всегда держались особняком. Полностью замкнутые от общества люди. Им здесь постоянно мешали и велосипеды, и мотоциклы, и даже маленькие дети, когда они играли на игровой площадке».

Сельчане рассказывают, что зять-военный появился в этой семье всего три года назад. И именно после этого родственники жены полностью отстранились от сельской жизни — стали вести себя высокомерно и значительно расширили своё домашнее хозяйство. Люди вспоминают: «Раньше у них даже нормального забора не было. А теперь — квадроциклы, тракторы, три дорогие машины откуда-то появились».

Элитное богатство во время войны: откуда берутся деньги?

До начала полномасштабной войны семья супруги Лучанова не владела никакой недвижимостью за пределами своей общины. Но, как выяснили журналисты ТСН в ходе расследования, недавно у её старшего брата и матери внезапно появились собственные дома с земельными участками в Рокитном и Обухове. Последний коттедж, судя по актуальным объявлениям о продаже недвижимости, стоил не менее 200 тысяч долларов.

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Чтобы задать прямой вопрос «откуда у семьи комбрига во время войны взялись такие большие деньги?», съемочная группа отправилась по указанным адресам. Однако ни в Калиновке, ни по какому-либо из известных адресов семьи журналистам никто не открыл дверь — повсюду царила полная тишина.

Что известно о Станиславе Лучанове и в чём его подозревают

Теперь о самом комбриге — полковнике Станиславе Лучанове. Он был подполковником и является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. С февраля этого года он официально возглавил 155-ю отдельную механизированную бригаду имени Анны Киевской. До этого назначения Лучанов долгое время занимал должность начальника штаба батальона «Скала», который ранее уже неоднократно фигурировал в СМИ из-за громких скандалов с избиением новобранцев и загадочными небоевыми смертями бойцов.

Впрочем, на своей странице в Facebook руководство «Скалы» уже поспешило публично отмежеваться от скандала с Лучановым. А в Генеральном штабе ВСУ это преступление открыто назвали «позором для армии».

По данным следствия, совершение двойного убийства гражданских лиц после их насильственного похищения Лучанов лично поручил своему ближайшему подчиненному — командиру батальона 155-й бригады Алексею Долголенко. Прокуроры в зале суда озвучили шокирующие детали расправы: «Их тела закопали в заранее вырытых ямах прямо на территории Полтавской области, где и находится воинская часть, которую до недавнего времени возглавлял Станислав Лучанов».

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Сам Лучанов, которого подозревают в организации похищения людей и умышленном убийстве с особой жестокостью, в суде категорически отрицает свою причастность. Мол, погибших братьев он никогда в жизни не знал, а никаких приказов подчинённым отдавать физически не мог, поскольку сначала находился в официальном отпуске, а после него — на длительном больничном.

Станислав Лучанов, подозреваемый бывший бригадир: «Я считаю, что следствие должно все подробно установить. И когда оно закончится — вы обо всём обязательно узнаете».

Потеря двух сыновей и трагедия больной матери

Родственники убитых ребят требуют для виновных самого сурового наказания.

Сергей Мосейчук, родной брат погибших Максима и Романа: «Пусть суд накажет злоумышленников максимально строго, насколько это только возможно по закону. Мы хотим, чтобы они в полной мере ответили за эти безнаказанные и жестокие действия».

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Сергей — самый младший в семье Мосейчуков. Три года назад на фронте героически погиб их отец. После этой трагедии средний брат Максим, который с самого начала полномасштабного вторжения ушел воевать добровольцем, официально демобилизовался из армии как член семьи погибшего военнослужащего, чтобы помогать маме по хозяйству.

Раиса Пилипенко, соседка погибших братьев: «Они живут со мной в одном подъезде. Эти ребята родились и выросли на моих глазах. Бывало, идёшь с тяжёлым ведром — так он сразу подбегает, забирает его из рук, помогает донести и ставит у двери. Очень добрые, воспитанные ребята были…»

О страшной утрате сразу двух своих сыновей мать ребят ещё вчера ничего не знала. Вся семья, близкие и соседи в течение двух недель тщательно оберегали женщину от этой страшной новости, чтобы её сердце выдержало.

Раиса Пилипенко, соседка погибших братьев: «У мамы уже было два инсульта. У неё тяжёлый сахарный диабет. Она очень больная женщина. Она ничего по телевизору не смотрит. Сергей осторожно сказал ей, что ребята просто поехали отдохнуть на море. И она все эти дни ждет, что сыновья вот-вот приедут с моря».

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Что известно о расследовании

Расследование этого громкого преступления уже взяли под личный контроль профильный министр внутренних дел Игорь Клименко и лично президент Украины Владимир Зеленский, который отдельно подчеркнул, что это дело может выйти далеко за пределы Киевской области, ведь эти задержанные люди могли совершать подобные зверства и в других регионах, где они базировались.

В настоящее время все 10 подозреваемых в похищении и убийстве находятся под стражей в СИЗО. Следующие два месяца, по решению суда, экс-бригадир Лучанов проведёт за решёткой. Если его вина будет полностью доказана в суде, полковнику грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ирина Кондрачук, корреспондент ТСН: «Сломанный забор вокруг дома семьи комбрига. Мусор, сваленный кучей прямо в цветник, и огромные чёрные буквы на стене: „УРОДЫ. ПАЛАЧИ. УБИЙЦЫ“. Всё это — как безмолвное напоминание родителям жены Станислава Лучанова о том, что как бы ни сложилась их дальнейшая жизнь, здесь, в Калиновке, об их бесчинствах и смерти ребят не забудут никогда».

На момент публикации этого материала измученной матери братьев Мосейчуков уже официально сообщили о гибели её двух сыновей. В настоящее время женщина находится под постоянным наблюдением врачей. Сегодня всю Калиновку провожает в последний путь Максима и Романа Мосейчуков.

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