Успела только одеялом накрыться: николаевцы о пережитом массированном ракетном обстреле

Николаев приходит в себя от ночного обстрела высокоточным оружием. Российские войска попали прямо в жилые районы города. Известно об одном погибшем и 23 пострадавших, говорится в ТСН.

4 ракеты типа "Калибр" выпустили россияне из акватории Черного моря по жилым кварталам Николаева. Ракетная атака произошла в час ночи. На данный момент - погибла женщина и 23 пострадавших, среди которых один ребенок.

Больше всего пострадала пятиэтажка, несколько частных домов и фактически выгорело историческое здание — это памятник национального значения, здание адмиралтейства. Пожар ночью тушили сотня спасателей и были привлечены два десятка единиц спецтехники. "Возникло два пожара, первый ликвидирован на площади 100 м кв, а второй — на площади 500 м кв", — рассказывает старший помощник руководителя дежурной части оперативного реагирования Владимир Курило.

На многих этажах в некоторых квартирах буквально вынесло балконы, окна, побило мебель, жители одного из подъездов после удара были заблокированы и не могли выйти. Спасатели деблокировали выходы и помогли людям пережить ночь фактически на улице. "В коридор едва успели, только забежали в коридор и все посыпалось", — говорит чудом спасшийся человек.

Спасатели и представители "Красного креста" привезли людям теплые одеяла и чай. А правоохранители с утра собирали остатки от ракет и фиксировали военные преступления россиян. Военная администрация помогает с расселением жителям, жилье которых фактически уничтожено. “Всю технику побило, дверей нет, ни входной и одна стена в соседнюю квартиру завалена полностью. Чудом только царапина, все что успела – только одеялом накроется, ничего не успела”, — рассказывает местная жительница Людмила.

"Центр города, многоквартирный жилой дом. Здание на первый взгляд поддается восстановлению, окна все зашьем на скорую руку, будем смотреть, как отремонтировать кровлю”, — говорит глава Николаевской ОВА Виталий Ким, который одним из первых приехал на место попадания.

12 человек до сих пор остаются под наблюдением врачей, в том числе и мать с ребенком, которые находятся в областной детской больнице.

В соседней Херсонщине в результате артиллерийского обстрела россиянами областного центра погиб 42-летний мужчина. Оккупанты сегодня активно стреляли по Белозерской общине. По селу Кизомис было выпущено 5 управляемых авиабомб.

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