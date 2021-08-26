Успения Пресвятой Богородицы: как и когда праздновать и одежду какого цвета выбрать

Успения Пресвятой Богородицы: как и когда праздновать и одежду какого цвета выбрать

Успения Богородицы — последний двунадесятый праздник церковного года.

28 августа православные христиане празднуют великий праздник Успения Божией Матери, когда Божия Матерь отошла на небо к своему Сыну Иисусу Христу.

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Кроме того, 28 августа — день завершения Успенского поста и завершение церковного календарного года.

Успения Богородицы — последний двунадесятый праздник церковного года. В сентябре начинается новый церковный год (с 14 сентября по нашему стилю). Первый большой праздник — Рождество Богородицы (21 сентября).

Праздник еще называют "Богородичная Пасха", потому что Успения Богородицы для верующих не менее важное, чем Пасха Иисуса Христа.

Успение — символ победы жизни над смертью, символ праведного завершения жизненного пути.

История праздника Успения. Как жила Богородица

После крестной смерти Иисуса Христа Бородиця прожила еще 22 года. По завещанию Христа за ней ухаживал апостол Иоанн, который забрал ее в свой дом и заботился до последнего дня. Дева Мария стала для апостолов духовной Мамой. Они вместе молились, слушали Ее советов. Христианство распространялось миром, к Богородице в Гефсиманию приезжали верующие со всех сторон, чтобы послушать и увидеть Маму Самого Христа.

В Иерусалиме Мария больше всего любила ходить по Виа Делороса, которой прошел последний свой жизненный путь Ее сын Иисус Христос.

Богородица постоянно просила в молитве, чтобы Сын забрал ее к себе на небо. И вот, спустя 22 года слез и молитв, на Елеонской горе явился перед ней Архангел Гавриил и сказал, что через три дня Сын заберет ее к Себе.

Мария начала готовиться к этому событию. Она хотела увидеть всех апостолов, и странным образом успели приехать в Иерусалим все, кроме Фомы. Богородица обрадовала апостолов, пообещала не оставлять их, а вместе с ними — всех христиан, и благословила каждого.

Во время ее смерти чрезвычайным светом засияла вся комната Девы Марии. Сам Господь Иисус Христос с ангелами пришел за Ею и принял Ее чистую душу.

История праздника Успения. День погребения Богородицы

Апостолы похоронили Богородицу в Гефсиманском саду, в пещере, где до того были похоронены ее родители и муж — Иосиф. В тот день происходили разные чудеса — слепые прозревали, болезни излечивались, даже враги христиан принимали сторону веры Христовой!

Но были и провокации дьявола. При погребении один священник по имени Афоний подбежал ко гробу Христа, чтобы перевернуть его. В тот же миг Ангел отрубил Афонию обе руки! От страха и боли Афоний моментально покаялся, начал плакать и умолять. Апостол Петр тут же исцелил его — руки снова приросли к телу.

История праздника Успения. воскресение Христа

Через три дня после Успения в Иерусалим наконец приехал апостол Фома. Вместе с другими учениками он пошел ко гробу Христа, чтобы поклониться Божией Маме. Отвалили камень и увидели, что пещера пуста. Долго молились апостолы, и вечером после молитвы Матерь Божия появилась перед апостолами в свете славы и сказала: "Радуйтесь! Я с вами во все дни и всегда буду вашей молитовницей!"

Именно поэтому праздник называется "Успение": Богородица умерла тихо, словно уснула, а ее тело, как и тело Христа, через три дня исчезло, а Богородица воскресла и вернулась на небо, к своему Сыну.

Сейчас в Гефсиманском саду на том месте есть храм-пещера Успения Пресвятой Богородицы. Как и в храме Гроба Господня, здесь тоже есть Кувуклия, в середине которой — каменная скамья, где было тело Божией Матери. На праздник Успения здесь — невероятное количество людей. Есть и свои традиции. Верующие зажигают свечи и возлагают на лестнице в пещеру-гроб так, чтобы свечи сформировали одеяло, которое сияет, или яркий путь Богородицы на небо.

Символизм Успения

Успение — это засыпание, тихая смерть после которой было воскресенье. В календаре церковных праздников только два праздника с таким названием Успение Богородицы и Успение праведной Анны (мамы Богородицы).

Успение — завершеннный круг, в котором собрана вся суть веры. Это — сокращенная молитва "Символа веры".

Успение — символ православной веры, в котором печаль и радость всегда вместе. Праздник Успения радостный, потому что говорит, что с тех пор у нас есть ходатай пред Господом — Божья Матерь. Праздник Успения печальный, потому что речь идет о смерти Божией Матери, дает нам задуматься над своей жизнью и спасением. Чтобы, не колеблясь, скорее каяться в своих грехах, чтобы иметь право на свое личное воскресение, и быть вместе с Крестом и Его мамой — Богородицей.

Что можно и нельзя делать на Успение

На Успение Богородицы желательно утром прийти на церковное богослужение, помолиться Богу, поблагодарить Богородицу.

Цвет этого праздника — голубой, который называют "Богородичный".

На Успение Богородицы желательно не работать, а провести день в тишине, покое сердца и мыслей.

Нельзя ссориться, совершать плохих поступков.

Желательно не начинать новых дел, потому что праздничные дни — для Господа, а не для работы, и работа в праздничные дни считается неблагословенной.

Молитва иконе "Успение Пресвятой Богородицы"

О, Дева Мария, Матерь наша, Отец Небесный сделал Тебя Храмом и инструментом Святого Духа, чтобы, приняв от Тебя плоть, Предвечное Слово вошло в мир и поселось с нами.

Господней милостью и мудростью детей научи любви к Богу и людям, к Святой Церкви и к нашей дорогой Родине. Выпроси им во Христа Спасителя любовь родителей и воспитателей. Укрепи наши семьи, чтобы они были сильные Богом.

Сегодня мы вверяем себя твоему Небесному покровительству, потому что испокон веков никто не слышал, чтобы кто-то из тех, кто прибегал к Тебе, прося у Тебя, был Тобой, а затем — Господом, покинутый (молитва св. Бернарда).

Отдаем под Твой Божий Покров, Мария, нашу епархию и все общины на ее территории, чтобы они пользовались должным свободой вероисповедания. Пусть храмы наполняются истинным служением и прославлением Бога, а верующие — с воодушевлением и радостью приступают к Слову Божьему и Святых Таинств.

Молитвами нашими Господу в скорби не презри, о, Госпожа наша, Заступнице наша, Пресвятая Богородице. Аминь.

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