Успешная ночная охота дронов СБУ в РФ: где взрывалось и пылало

Россияне в местных пабликах всю ночь жаловались на серию громких взрывов.

В ночь на 13 мая дроны Службы безопасности работали в Липецкой и Белгородской областях РФ, в результате чего горели нефтебаза и электроподстанция.

Об этом редакции ТСН.ua стало известно из информированных источников.

По данным наших источников, в эту ночь дроны СБУ активно работали в Липецкой и Белгородской областях России. Как следствие, "бавовна" пылала на нефтебазе "Осколнефтеснабжение" возле н.п. Старый Оскол и на подстанции "Елецкая" мощностью 500 кВ.

Россияне в местных пабликах всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области. А губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая". Интересно, что именно она питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между энергосистемами Липецкой, Орловской и Брянской областей.

"Российская промышленность, работающая на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Меры по подрыву военного потенциала врага будут продолжаться", — отметил информированный источник.

Напомним, в ночь на 13 мая в Белгородской и Курской областях раздавались взрывы. Россияне жаловались на "украинские дроны".

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