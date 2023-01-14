Успешная реформа или громкий провал: оправдала ли себя легализация игорного бизнеса в Украине

Легализованный игровой бизнес заплатил в этом году налогов более 50 миллионов гривен – сумма в сотни раз меньше прогнозируемой авторами законопроекта. Специалисты говорят, что причиной такого низкого собрания является не только война, но и заложенные законодателями возможности уклоняться от налогов.

Как работает легализованная сфера развлечений, почему не платят налоги, кто виноват и что делать дальше, чтобы прибыль увеличилась, — в сюжете ТСН.

Эдуард Аскеров – бывший игроман, что в системе 20 лет. Он начинал с автоматов, потом были ставки в казино и другие азартные развлечения. Расслабляясь, употреблял алкоголь и наркотики, совершал кражи и разбой. По его словам, уже в 14 лет был осужден впервые.

Сейчас Аскеров упоминает, что дилеры в казино разрешают играть в кредит. Он проигрывал 100, 200, 300 долларов за раз. По его словам, заносил пачки долларов, лишь бы еще раз сыграть. "Игроман не считает свои проигрыши. Он помнит свои выигрыши. Так же я. Я помнил свои выигрыши. Мне казалось, что я все-таки обыграю автоматы", — говорит.

Таких, как Эдуард, в Украине тысячи человек. В профессиональной среде х называют "лудоманами". Всемирная организация здравоохранения считает их болезненно-зависимыми, ведь игровая зависимость – это такая же зависимость, как и все остальные. Разница от нарко, алко лишь в том, в чем он получает патологическое удовольствие.

Накануне голосования за легализацию азартных игр о зависимости сына с трибуны Верховной Рады говорила и народная депутат Ольга Белькова. Она призвала коллег оставить законопроект без рассмотрения: "В моей семье есть человек, зависимый на игру от азартных игр. То, что для вас называется сухолудомания — кошмаром моей жизни и драмой последних восьми лет".

Вдохновителем легализации игорного бизнеса в Украине выступал глава финансового комитета парламента Даниил Гетьманцев. Он обещал колоссальные доходы от казино. Все больше — с каждым новым интервью сумма доходов увеличивалась: цифра была и 4,5 млрд грн, и 7,5 млрд грн.

На самом же деле в первый год работы легальных игорных заведений — вместо 7,4 млрд грн, бюджет получил сумму в пять раз меньше анонсированной. Глава комиссии по регулированию азартных игр Иван Рудой объясняет, что лицензиатам разрешили отсрочку на пять лет. "По сути — решения были выданы на такую сумму. Единственно оплачиваются они в течение пяти лет. Если за первый год поступило чуть более полутора миллиардов и умножить эту сумму на пять, то через пять лет она поступит в полном объеме ", – объяснил.

Впрочем, с налогами еще хуже. За первый год работы из легализованных бизнесменов удалось собрать более 500 миллионов гривен. С началом войны с подачи Даниила Гетманцева организаторам азартных игр разрешили перейти на налогообложение в 2% от оборота. Результат ошеломил.

Народный депутат Ярослав Железняк указывает, что за десять месяцев 2022 года высоколиквидный игорный бизнес уплатил аж 53,6 млн грн налогов, в цифра более сотни раз меньше анонсированной законодателями.

Остается не решенным вопрос сбора налогов и в онлайнказино. Часть из заведений уже приобрела лицензии и, несмотря на войну, работает. Отлично зарабатывает, а налоги не платит. Специалисты говорят, что в налоговом кодексе такие организации отсутствуют, поэтому обложить налогами их сложно.

"Из-за того, что налоговый кодекс, когда его принимали, никто особо не думал, как регулировать. Имеющиеся там нормы не соответствуют требованиям настоящего и условиям, в которых работает сейчас игорный бизнес", — рассказывает юрист Андрей Реун.

В профессиональных организациях говорят, что непрозрачная система налогообложения отпугивает от Украины иностранных инвесторов. Кроме того, рынок заполнен еще и нелегалами.

"Очень мало возможностей, чтобы рынок рос. В Украине наибольшая стоимость лицензионного платежа в Европе. И еще она будет облагаться базовыми всеми налогами, плюс еще 10% так называемый налог на джар. Мы собрали данные о нелегальных заведениях — в целом 421 нелегальное заведение. Даже не в половине страны, а в меньшей части", — объясняет глава общественного союза "Всеукраинский совет гемблинга" Антон Кучухидзе.

Это выгодно компаниям, много лет работающим в Украине. На этом моменте участники рынка делают длинную паузу и говорят, мол, вы понимаете. Так разговор заканчивается. Но от этого менее интересной она не становится.

Итак, история с игорными бизнесменами, работавшими в Украине, тянется в течение последних десяти лет. Азартные игры были запрещены, но в каждом дворе был зал игровых автоматов. Периодически туда приходили правоохранители, но на следующий день все снова работало. Милиция, а затем полиция разводили руками. Учреждения использовали так называемой сублицензией от лотерейного бизнеса. То есть все эти люди играли не в автоматы или онлайн казино, а участвовали в розыгрыше лотерей. Схему придумали россияне.

В Украине ее подхватили владельцы лотерей. Здесь работали три крупных оператора лотерейного бизнеса. Поговаривают, что один из них был связан с пятым президентом, двое других – с российской и кипрской компаниями. У киприотов юристом работал и имел маленький процент уставного капитала Даниил Гетьманцев. По данным движения "Честно", он из-за этого не прошел конкурс на судью. Теперь его называют лоббистом рынка развлечений.

"Есть много замечаний к тому, как выдаются лицензии, как выстроена система регуляции в этой системе. Как раз закон о деругуляции на более прозрачную систему лицензирования и в игровой системе. Но действительно в Верховной Раде есть лобби, игровое лобби, которое не позволяет в полной мере реализовать открытость в этой сфере", — подчеркивает экономист Андрей Длигач.

Эксперты и сторонники легализации говорят, что игорный бизнес срочно нуждается в принятии законов о налогообложении игорных заведений. Также говорят о прозрачных лицензионных условиях, которые прописывает кабмин. Со своей стороны противники еще раз напоминают об опасности азартных игр. "Как бы оно ни контролировалось, все равно человек, имеющий игровую зависимость, он найдет", — подчеркнул Эдуард Аскеров.

Как ни события вокруг игорного бизнеса будут развиваться в будущем, но главное помнить, что это ни в коем случае не способ зарабатывать, а только дорогое развлечение. А еще – казино всегда выигрывает.

Читайте также: