Успешное контрнаступление ВСУ в разгаре: все подробности последних самых резонансных достижений Украины на фронте

Контрнаступление украинских защитников — в самом разгаре. Российская техника активно горит в Бахмутском, Мелитопольском, Бердянском направлениях и даже во временно оккупированном Крыму.

ВСУ имеют успехи по всей линии фронта. Воины высаживаются в захваченном Крыму и на левобережье Херсонщины, а российские оккупанты уже панически пакуют чемоданы.

О последних ярких успехах украинских воинов на фронте — читайте в материале ТСН.ua.

Освобождение села Роботино в Запорожье

В среду, 23 августа, бойцы 47 отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Роботино в Запорожской области. Его вернули под контроль Украины и подняли флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Село Роботино в Запорожье / Фото: Deepstatemap

"Сине-желтый флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного флага! Выгоним захватчиков с нашей земли, отстроим под мирным небом и запечатлеем навсегда героизм наших военнослужащих", — сообщили в 47-й ОМБр.

В Роботино, за которое шли ожесточенные бои, установили украинский флаг

Впоследствии и сам Залужный опубликовал видео с Роботиного, на котором виден установленный бойцами украинский флаг. На кадрах заметно, что освободившееся село россияне уничтожили почти до основания — там остались одни руины. За него шли жестокие бои, ведь село расположено на одном из самых горячих направлений — Мелитопольском.

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По словам военных, россияне постоянно накрывали украинских защитников артиллерией и запускали дроны. В селе происходил чрезвычайно близкий стрелковый контакт с противником, который пытался любым способом удержать занимаемый им участок.

В ВСУ показали кадры освобождения Роботино

Успехи в Запорожской области

Освобождение Роботиного стало отправной точкой удачных операций ВСУ на Запорожье. Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр 28 августа сообщила, что украинские войска добились успехов к юго-востоку от Роботиного (10 км к югу от Орехова) и к югу от Малой Токмачки (7 км к юго-востоку от Орехова), а также продвигаются в направлении Новоданиловки (4 км к югу от Орехова), Новопокроповки (15 км к югу от Орехова), Малой Токмачки и Очеретоватого (25 км к юго-западу от Орехова).

Утром 29 августа в Генштабе также подтвердили, что ВСУ имеют успехи в Запорожской области, в частности в направлении Новоданиловка – Вербовое. Там Силы обороны постепенно продвигаются вперед и закрепляются.

В то же время среди оккупационных "властей" региона уже распространяется паника. Так, по словам мэра временно захваченного Мелитополя Ивана Федорова, пока украинские военные "выкуривают оккупантов из Токмака", оккупанты уже пакуют чемоданы и убегают из города в другие пока захваченные населенные пункты.

ВСУ приближаются ко второй линии обороны россиян

Появляется все больше признаков, что украинские войска прорвали первую линию обороны России на части южного фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегического города Токмак.

Даже российские так называемые "военкоры" признаются, что ситуация для россиян там плачевная. Некоторые из них признают, что Украина использует авиацию для прикрытия наступающей пехоты и перебросила дополнительные боеприпасы в район Малой Токмачки. Другие решаются признать, что "это критический момент на поле боя".

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью ТСН.ua рассказал, что после прорыва бойцами ВСУ первой линии обороны российских войск на Запорожском направлении сейчас уже сформированы все условия, чтобы начался прорыв второй линии обороны врага.

По его словам, именно после того, как был забит в Запорожской области клин между Роботино и Вербовым, украинские военные впервые вышли на вторую линию обороны россиян. Ведь эти села были важнейшим опорным пунктом для русских войск в этой локации – на рубеже первой и второй линии обороны врага.

Такое мнение подтверждают и аналитики Института изучения войны (ISW). Отмечается, что наступление украинских военных на юге приблизило их примерно на два километра от второстепенных рубежей российской обороны, состоящих из противотанковых рвов и противотанковых препятствий — так называемых "зубов дракона".

Первый флаг на левом берегу Херсона

Пока защитники прорываются к побережью Азовского моря, с другой стороны — на левом берегу Херсонщины — военные впервые подняли флаг Украины.

На видео, которое появилось в Сети, видно, как один из бойцов ВСУ закрепляет украинский флаг на одном из зданий на левобережье Днепра. Другой защитник на видео комментирует, что неподалеку виден Антоновский мост. В то же время, где именно был поднят флаг Украины, военные не говорят.

"Трансляция с левого берега Днепра. Он Антоновский мост там где-то немножко (видно – ред.). Это Анрюшка, я Иван. Мы здесь нашли случайно вот такой прикольный флагшток на одном из зданий... У нас "случайно" у Анрюхи в кармане оказался наш желто-синий флаг и мы решили его зацепить на этот вот хорошенький флагшток", – рассказал на видео боец Иван.

"Он Антоновский мост там": ВСУ подняли первый флаг на левом берегу Херсона

Позже руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк в комментарии Суспільному сообщила, что украинские воины высадились на левом берегу, чтобы поддержать местных.

"Наши подразделения высадились на левый берег, чтобы поднять дух людей в оккупации для того, чтобы отметить, что левый берег — это Украина. Военные вернулись, флаг держится, идет контрбатарейная борьба", — сказала Гуменюк.

Продвижение на бахмутском направлении

В Минобороны Украины сообщили, что украинские военные в течение 28 августа провели наступательные действия и вблизи Бахмута. Тогда ВСУ вытеснили российских окупантов с позиций к востоку от Клищиевки и в центре населенного пункта, а также продвинулись вдоль южного фланга Бахмута.

Бахмутское направление / Фото: Deepstatemap

В ведомстве также сообщили, что украинские Силы оброны продвигаются вблизи Орехово-Василовки. Всего на Бахмутском направлении украинские силы обороны освободили уже 44 квадратных километра, в том числе один квадратный километр за последнюю неделю. По всей линии фронта – тяжелые бои.

Украинские военные в Крыму

Украинская разведка 24 августа сообщила, что военные провели спецоперацию прямо во временно оккупированном Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк, где накануне было уничтожено российское ПВО. Там украинские защитники даже вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта.

Как результат, противник понес потери среди личного состава, также была уничтожена вражеская техника. Кроме того, в украинском Крыму снова взвился государственный флаг.

По сообщению ГУР МО, все цели и задачи были выполнены. После завершения спецоперации, украинские защитники без потерь покинули место событий.

Впоследствии стало известно, что аналогичная спецоперация прошла во второй раз. Из-за этого, говорят в ГУР, оккупанты забили тревогу. Они в панике сообщили о повторной высадке украинского десанта, которая произошла в западной части полуострова вблизи озера Донузлав.

После этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что спецоперация ГУР в аннексированном Крыму стала первой, о которой рассказали публике, а во время ее выполнения было применено самое современное вооружение. Какое именно – Данилов не сказал, а лишь пообещал еще более масштабные операции.

Спецоперация украинских сил в Крыму: в ГУР показали уникальные кадры

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