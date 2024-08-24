Успевает ли Украина подготовиться к зиме: в Минэнерго откровенно рассказали

Украина готовится к сложной зиме. Министр энергетики рассказал о планах обновления и защиты энергосистемы.

Украина активно готовится к предстоящей зиме, планируя восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры и строительство новых объектов генерации.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью ТСН.

"Ключевое влияние на энергосистему оказывают обстрелы. У нас есть планы по восстановлению генерации и построению дополнительной, поэтому мы видим, как пройдем эту зиму, и подготовиться успеем", — сказал Галущенко.

Он отметил, что российские обстрелы будут продолжаться, поэтому сначала необходимо восстановить все возможное, а также параллельно защитить это системами ПВО, которые Украина получает от партнеров.

По словам министра, следующим шагом является распределенная энергия, ведь она более сложна для атак врага. Благодаря децентрализации можно обеспечить электропитание в определенном регионе, даже в случае разделения системы.

Кроме того, такая генерация локальна и должна обеспечить питание критической инфраструктуры.

"Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось", — подчеркнул Галущенко.

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Напомним, ранее СЕО "Нефтегаза" Алексей Чернышев заявил, что Украина готовится к самой сложной зиме, обеспечивая достаточные запасы газа и стабильные цены для потребителей. В то же время, украинцев призывают к энергоэффективности, чтобы уменьшить риски энергетических кризисов.

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