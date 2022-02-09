Устал терпеть: на допросе срочник, расстрелявший сослуживцев в Днепре, рассказал о злобе на них

Молодой человек уверяет, что не мог терпеть несправедливости.

Внеуставные отношения и нарушения правил доступа к оружию – таковы первые выводы расследования стрельбы на «Южмаше» в Днепре. Ставница для оружия должна была должным образом замкнута, однако соблюдение этого правила никто не контролировал.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, говорится в ТСН.12.00.

Комиссия провела анкетирование личного состава части нацгвардии и выявила факты внеуставных отношений. Однако замминистра внутренних дел предостерегает: они не указывают на мотивы расстрела.

В то же время ТСН получила эксклюзивное видео, как сам Рябчук объясняет, что предшествовало трагедии:

– У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел и...

- Устал терпеть?

- Да

Ночью 27 января пять человек были убиты, еще столько же ранены. Подозреваемый – 20-летний срочник Артемий Рябчук сейчас в СИЗО.

Расстрел в Днепре: известны первые выводы расследования трагедии

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