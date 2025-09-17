Установил ребенка, чтобы не мобилизовали: что известно о шокирующих схемах в Украине

В Украине выросло количество усыновления / © unsplash.com

Более 14 тысяч детей в Украине сейчас ждут своих родителей. И большинство из них — подростки. Сегодня в Украине День усыновления. Украинцев, которые усыновили ребенка, за прошлый год даже больше, чем до начала полномасштабной войны.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Гущик.

Женщина рассказала об усыновлении троих детей

«Я усыновила прекрасных малышей: Максиму уже три года, у нас уже исполнилось три. Когда брали его ему было 2, Милане — 4, будет 5 лет 16 сентября, а Саше сейчас 6 и 7 — будет в декабре. Когда я их брала было 2, 4 и 6 лет», — говорит Наталья Кондратенко.



Они — родные сестра и братья. Наталья знакомилась с детьми одновременно. Так вместе и забрала и из приюта.



«Когда все дети знакомятся — они часто все сразу называют тебя мамой и это такой тяжелый момент психологический, потому что им нужна мама и ребенок тебя называет, а ты понимаешь, что нет не можешь. А эти когда сказали я почувствовала что да, я хочу», — говорит женщина.

Семью Натальи еще ждут несколько бюрократических моментов, как вот оформить отцовство для мужа, который воюет. Во всем помогают соцслужбы. Поэтому дела с документами понемногу решат. А пока — самое важное, говорит Наталья — вытеснить из головы детей воспоминания о детдоме. На тот момент дети уже более двух лет жили в сиротике.

За год времени Максим, Саша и Милана — уже хозяйничают дома. У каждого здесь своя палатка, свой костюм и собственный распорядок дня. Рядом с мамой. И папой — на связи.

Кого чаще всего хотят усыновить

Среди 14 тысяч детей, которые ждут родителей, 70% — это подростки в возрасте от 10 до 18 лет, а более 10 тысяч имеют братьев или сестер, которых важно оставить вместе.

«Хотят девочку до пяти-шести лет. И как правило, это возрастной срез — от 2 до 6. Чтобы подготовить к школе, потому что легче адаптировать», — говорит председатель правления «Украинской сети за права ребенка» Дарья Касьянова.

Спекуляции на сиротах, как способ избежать мобилизации

Еще один вызов — остановить борьбу, которая иногда возникает у разных родителей за одного ребенка. Уменьшить бюрократию и не позволить спекуляций на теме усыновления.

Согласно закону, родители, которые усыновляют ребенка — уже не подлежат мобилизации, поэтому увеличилось количество случаев, когда люди уже на этапе готовых документов и только подписали — даже не приходят в детский дом. Большинство выезжает за границу.

Эти случаи в Минсоцполитики сейчас изучают и уже работают над порталом, где онлайн удастся отслеживать каждый процесс на этапе усыновления.

Первую часть программы должны запустить уже в первом квартале 2026 года. Параллельно работают над улучшением условий в детских домах и популяризацией усыновления.

«Сегодня за 2024 год 1270 детей усыновлено. Статистика растет эти это свидетельствует о том, что люди готовы и люди уверены, чем в начале полномасштабной войны», — говорят в Минсоцполитики.

