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Установлена причина массового отравления на мясокомбинате в Полтавской области: продукцию утилизировали

Установлена причина массового отравления на мясокомбинате в Полтавской области: продукцию утилизировали

Unsplash

После происшествия специалисты сделали пробы воздуха, все показатели в норме, поэтому цех возобновил свою работу.

Испарения лакокрасочных материалов — специалисты установили возможные причины массового отравления сотрудников мясокомбината на Полтавщине.

Об этом стало известно журналистам ТСН.

Все произошло на этой неделе, в больницу Глобино госпитализировали 14 сотрудников мясокомбината с отравлением токсичными веществами. Большинство пациентов выписали уже на следующий день, 4 человека еще сутки провели в медучреждении.

Руководство комбината связывало отравления с ремонтными работами, которые продолжались в помещении рядом. В конце эксперты пришли к такому же выводу, что во время ремонта пола использовали химические средства, которые вероятно попали через вентиляцию в производственное помещение.

После происшествия специалисты сделали пробы воздуха, все показатели в норме, поэтому цех возобновил свою работу. А вот продукцию, изготовленную в ту ночь — утилизировали.