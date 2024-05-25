"Установят протез и мы поженимся!": военный рассказал трогательную историю, как сделал предложение любимой

Девушка была рядом с ним с первых дней после тяжелого ранения.

Боец подразделения "Стугна" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины на позывной "Каховка" рассказал, что лучшим психологом после тяжелого ранения для него стала любимая девушка.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA военный рассказал, что пообещал ей встать на ноги и снова начать ходить.

“Я свое обещание выполнил на Новый год, хотя и с палочкой, но встал на колено и сделал ей предложение. Теперь мы ждем, когда мне установят бионический протез, и мы сможем пожениться”, – говорит военный.

Он поделился, что девушка была рядом с ним с первых дней после ранения.

“У меня тогда телефона еще не было. Он остался в прифронтовом городе, где мы готовились к выезду. Через неделю мне его только привезли. Я вышел с ней на связь, она сразу приехала. Также мне очень помогала моя семья, это моя тетя Ольга и ее дети, моя двоюродная сестра Татьяна, и вся Фастовская громада, они оттуда родом. Они мне очень помогали и помогают собирать и на протезирование, и на лечение", – рассказал "Каховка".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Врачи были в шоке! Потерял 2,5 литра крови и 8 часов ждал эвакуации! Интервью с "Каховкой"

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