Один гулял с голым торсом, другой растирался: в Днепре мужчины радовались снегу

Один из мужчин растирался снегом.
В Днепре очевидцы сняли сразу двух любителей снега.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 28 декабря.
Один, несмотря на десятиградусный мороз, прогуливался с голым торсом. Затем подошел к дереву, копнул его ногой и устроил себе снежный душ.
Второй, направляясь по улице, вдруг остановился, снял одежду и начал натираться снегом.
Пользователи в соцсетях предположили, что люди просто радуются жизни и зиме, да еще и физически закалены.
Сегодня, 28 декабря, утром и днем в Днепре и области ожидаются сложные погодные условия, уровень опасности II (оранжевый). Синоптики прогнозируют значительные осадки в виде мокрого снега, гололедицы, налипания мокрого снега, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.
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