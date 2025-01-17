Уступки, переговоры и санкции: что Трамп и его команда говорят о сделке с Путиным

На днях на встрече Военного комитета НАТО в Брюсселе генсек Альянса Марк Рютте заявил: "Чтобы предотвратить войну, нам нужно к ней подготовиться. Пора переходить к мышлению военного времени". По его словам, то, что Альянс от Лос-Анджелеса до Анкары производит за год (имеется в виду мощность ОПК – Ред.), россияне производят за три месяца. А во время выступления в Европарламенте 13 января Марк Рютте призвал союзников наконец-то увеличить расходы на оборону, или "окончить курсы русского языка или поехать в Новую Зеландию".

"В своей новогодней речи президент Путин заявил, что сожалеет только о том, что Россия не вторглась в Украину раньше. Война России против Украины имеет глобальные последствия. Украина нуждается и заслуживает нашей полной поддержки — это не благотворительность", — подчеркнул глава Военного комитета. НАТО, адмирал Роб Бауер.

В эфире CNN эксперт Brookings Institution Роберт Каган отметил, что "Украина сейчас находится на явно проигрышной траектории", и часть ответственности за это также лежит лично на Трампе, который блокировал в Конгрессе дальнейшую вооруженную помощь Киеву на $61 млрд с сентября 2023 по апрель 2024 года.. С победой Трампа на президентских выборах в США и его желанием поскорее заключить соглашение с Путиным, даже ценой уступок Украины, возникает много вопросов о подходах его Администрации к России.

В последние месяцы от Трампа и его команды раздаются противоречивые заявления относительно путей урегулирования войны России против Украины. То же продолжилось и во время слушаний в Сенате на этой неделе, где докладывали номинанты Трампа на ключевые посты в его будущем кабинете. Что говорили кандидаты на должности руководителей Госдепа, Пентагона, ЦРУ и Минфина? Читайте в материале ТСН.ua.

Оружие и дипломатия: Украина тоже должна пойти на уступки

Некоторые европейские чиновники, которые понимают, чем Россия и Путин, заявляют, что сейчас Москва не заинтересована в переговорах. Отмечают это и американские эксперты, потому что в Кремле убеждены, что время на их стороне, и в долгой войне на истощение Россия победит. Да и принуждать Киев согласиться на переговоры с Москвой не с позиции силы – это сознательно поставить Украину на путь капитуляции. Причем, это не будет только согласие Киева на отказ от членства в НАТО и оккупированных Россией украинских территорий. Путин, что бы там ни думал Трамп о своей феноменальной способности заключать выгодные сделки, нарушит любую договоренность об установлении режима прекращения огня и заморозке войны.

Однако похоже, что в команде Трампа так не считают. Действительно, о прекращении войны через 24 часа там уже не говорят. Но, как пишет Reuters, советники Трампа убеждены, что на это могут уйти месяцы или больше. Правда, спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог, которого ждут с визитом в Киеве и других европейских столицах, установил более оптимистичный дедлайн – 100 дней. Для этого, по словам Трампа, он работает над организацией личной встречи с Путиным. С чем команда Трампа придет за стол переговоров с россиянами? Занавес немного приоткрыли заявления его номинантов на ключевые должности.

Первым на слушание в Сенат пришел кандидат Трампа во главу Пентагона, бывший ведущий Fox News Пит Гегсет. Еще неделю назад он был наиболее противоречивой фигурой и вызвал много критики в рядах самих республиканцев из-за проблем с алкоголем, критики участия женщин в боевых задачах, обвинений в сексуальном насилии и финансовых махинациях в ветеранских организациях. Во время доклада в Сенате Гегсет, конечно же, отказался от своих слов о женщинах в американской армии, пообещал не пить и возразил какие-либо обвинения в свой адрес.

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И, к удивлению американской прессы, критика по поводу его кандидатуры на главу Пентагона среди республиканцев утихла. Даже не смотря на то, что на вопросы, какие страны входят в АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), Хегсет назвал Южную Корею, Японию и Австралию, хотя ни одна из трех стран не является частью этого объединения. Спрашивали Гегсета и о войне России против Украины, ведь сам он ни разу об этом не упомянул. Но он дважды уклонился от ответа на вопрос, выступает ли за продолжение вооруженной поддержки Украины, а военное вторжение России в 2014 году он назвал "незначительным инцидентом".

"Это политическое решение на уровне президента, и он (Трамп – Ред.) дал четко понять, что хочет видеть конец этого конфликта. Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы, чтобы это было максимально выгодно для украинцев. Но этой войне нужно положить конец", — ответил Пит Гегсет на вопрос сенатора Ангуса Кинга. то, чтобы США покинули Украину и прекратили поддержку.

Следующим на "собеседование" в Сенат, продолжавшуюся пять часов, пришел кандидат Трампа в главу Госдепа, сенатор от Флориды Марко Рубио, который назвал конкуренцию США с Китаем определяющим вопросом этого столетия, потому что "китайцы верят, что мы (США – Ред.) .) — большое государство, которое неизбежно приходит в упадок, а они — на подъеме". При этом НАТО, несмотря на всю критику Трампа, назвал "очень важным Альянсом". И это неудивительно, ведь в свое время Марк Рубио был соавтором закона, запрещающего президенту США вывести страну из НАТО. Кстати, во время этих слушаний в Сенате он подтвердил, что все еще поддерживает этот закон.

Однако о войне России против Украины в его вступительном слове не было ни одного упоминания. Хотя именно об этом было большинство вопросов Рубио от сенаторов в течение первой части слушаний. Три года полномасштабного российского вторжения Марко Рубио назвал "войной на истощение" и "патовой ситуацией", которую необходимо прекратить. Он подверг критике политику Администрации Байдена за то, что она никогда четко не артикулировала конечную цель поддержки Украины со стороны США в войне с Россией — на что именно тратились американские деньги.

По словам Рубио, заявления команды Байдена о поддержке Украины "столько, сколько это потребуется" – это нереалистичная позиция. Он отметил, что для достижения целей в Украине нужно быть реалистами, потому что нужны уступки не только со стороны России, но и Украины.

"Важно, чтобы у украинцев были рычаги влияния (на Россию – Ред.). Но им также придется пойти на уступки, чтобы достичь этого соглашения. Как будет выглядеть этот план? Это будет сложная работа. Это не будет легко. Здесь потребуется решительная дипломатия. Надеюсь, что это начнется с определенного прекращения огня. Я недавно увидел цитату... заключается не в том, что у них кончаются деньги, а в том, что у них заканчиваются украинцы", — сказал Марко Рубио.

Давление и санкции: к миру через силу или слабость

Высказывания Марко Рубио подняли волну негодования в Украине. Хотя ничего нового в этих заявлениях, отражающих личные подходы Трампа к войне России против Украины, нет. При этом Марко Рубио также сказал, что отмена экономических санкций против России может быть разменной монетой в переговорах с Путиным. Но вдаваться в детали, о каких именно санкциях идет речь, он не стал. К тому же, на слушаниях в Сенате кандидат Трампа на должность главы ЦРУ Джон Ретклифф заявил, что война России против Украины увеличивает риск вовлечения США в конфликт с ядерным государством – Россией.

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, компромисс Рубио для Украины предусматривает отказ от оккупированных территорий. Однако остается непонятным, от чего должна отказаться Россия.

"Россия сможет продолжать атаковать Украину или масштабировать атаки на Северную и Восточную Европу. Почему тогда это компромисс? Это не компромисс", — подчеркнул Подоляк, добавив, что также нельзя исключать, что во время переговоров Путин "пообещает" больше не нападать в обмен. на "гарантии безопасности" для России — создание буферной зоны на территории Украины или перенос военных баз НАТО вглубь Европы как можно дальше от границ РФ.

В интервью польским СМИ во время визита в Варшаву на этой неделе Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия опасается Америку, Китай и объединенную Европу. Трамп способен давить на Россию, поэтому нужно договориться с Трампом о реальных гарантиях безопасности для Украины.

"Он должен принудить Путина к дипломатии – закончить эту войну. Но, Трамп, я считаю, способен, и дай Бог, он сможет предложить Украине реальные гарантии безопасности. Это не предложение. Это не просто, знаете, как бизнес – что-то предложить: будешь, не будешь, хочешь не хочешь Нет. Нам нужны реальные гарантии безопасности, которые и для нас, и для Европы, и для русских будут. означать, что Украина сможет защитить и себя, и других, если Путин снова уйдет", — сказал президент Зеленский.

По информации Bloomberg, на сегодняшний день команда Трампа имеет два подхода к санкциям против России.

Первый заключается в повышении ценового "потолка" на продажу российской нефти, которая сейчас составляет $60, если "решение войны в Украине будет не за горами". По сути это уступка Путину, если он согласится на установление режима прекращения огня, что увеличит доходы российского бюджета, а, следовательно, и финансирование российского ОПК.

Второй подход – введение еще больших санкций. Очевидно против российского нефтегазового сектора. Ведь во время слушаний в Сенате кандидат Трампа в руководителя Минфина Скотт Бессент высказался именно за это, потому что, по его мнению, сегодняшнее санкционное давление на Россию недостаточно.

"Если кто-либо из представителей российских властей наблюдает за этими слушаниями, они должны знать: в случае моего утверждения в должности, и если этого потребует президент Трамп в рамках своей стратегии прекращения войны в Украине, я на 100% поддержу ужесточение санкций, особенно против российских нефтяных компаний, до уровня, который посадит Россию за стол переговоров», – отметил Скотт Бессент.

Однако никто точно не знает, какой именно будет политика Администрации Трампа по отношению к Москве и дальнейшей поддержке Украины в этой войне. Возможно именно поэтому на исходе своей каденции Джо Байден ввел самые жесткие санкции против России, обрушив рубль и ударив по российскому энергетическому сектору, в частности по "теневому флоту" танкеров. Параллельно Администрация Байдена несколько усложнила своим преемникам их возможные попытки ослабить санкции против России путем привлечения к этому процессу Конгресса, что сделает невозможным лишь единоличное решение Трампа.