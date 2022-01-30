Утечка нефти превратила популярный курорт в Таиланде в сплошное черное пятно: фото, видео

Утечка нефти превратила популярный курорт в Таиланде в сплошное черное пятно: фото, видео

Власти говорят, что катастрофа ударит по туризму сильнее, чем коронавирус.

Утечка нефти в Сиамском заливе Южнокитайского моря испортила курортные пляжи восточного побережья Таиланда. Так, один из популярных таиландских курортов Маэ Рампуэнг превратился в сплошное черное пятно.

Об этом 29 января говорится в выпуске ТСН. 19:30.

Разлив нефти произошел из-за поврежденного подводного нефтепровода во вторник. Ее часть распространилась на десятки километров и достигла береговой линии курортных пляжей и морского национального парка Таиланда.

Локализовать утечку пытаются военно-морские силы страны. В частности, двести военнослужащих помогают убирать пляжи и устанавливать барьеры из нефтяного бума. Также над удержанием разлива в море работают военные и гражданские корабли.

На очищение пляжа понадобится не менее 15 дней. Власти говорят, что катастрофа ударит по туризму сильнее, чем коронавирус. От причиненного ущерба, по подсчетам ученых, туристы не смогут плавать в море, а морепродукты могут быть заражены.

Тем временем в Харькове река Уды снова оказалась в эпицентре внимания: на водоеме массово гибнут утки.

Экологическая беда: в Сиамском заливе произошла утечка нефти

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