Утечка секретной документации США: россияне фотошопят, американцы не комментируют, а украинцы объясняют, что же из того

За утечкой секретных американских документов, касающихся Вооруженных Сил Украины, стоит Россия. Такое утверждает агентство "Ройтерз" со ссылкой на неназванные источники в американских властях. Но похищенные документы перед вбросом в соцсети, скорее всего, были отредактированы в пользу российской пропаганды, к такому мнению пришли американские обозреватели, говорится в ТСН.

Вроде бы секретные документы, которые сначала появились в российских телеграмм-каналах, а уже потом на них обратила внимание The New York Times, скорее всего, является смесью правды и лжи. Об этом обратили внимание военные аналитики, которым эти фотокопии показали американские журналисты.

Очевиднейшая неправда, бросающаяся в глаза, завышенное количество погибших украинцев и преуменьшенное — россиян. Так, утверждается, что за все время полномасштабного вторжения в Украину погибло не более 17.5 тысяч российских военнослужащих. Неоднократно озвученные данные Пентагона по погибшим и раненым оккупантам значительно выше – около 200 тысяч.

Высокопоставленные американские чиновники, говорится в публикации Politico, подтвердили изданию, что за основу были взяты настоящие документы американского Объединенного комитета начальников штабов. Что у них осталось правдивого, а что дорисовала российская пропаганда, до конца пока не ясно. Бумаги, например, содержат информацию о графиках поставок западного оружия и подготовки украинских военных, расположении украинских и российских войск по состоянию на 1 марта, скорости использования боеприпасов к РСЗО "Хаймарс" украинскими военными. В то же время, никакой информации об украинском контрнаступлении, где и когда он должен начаться, там нет.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал эти истоки неаутентичными и базирующимися на большом количестве вымышленной информации, а целью акции — попытка России перехватить информационную инициативу. «С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от «солсберовских приключений», «трехдневных планов» и других провалов – это фотошоп и «виртуальные псевдозливы». Москве очень хочется сорвать украинское контрнаступление, но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро”, – заявил он.

В Соединенных Штатах официально эти публикации комментируют очень сдержанно. Заместитель секретаря Пентагона Сабрина Сингх лишь отметила, что они знают о публикациях и изучают этот вопрос.

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