Утечка секретных документов из США затронула не только Украину: мировые СМИ обнародуют все новые интересные детали

Пользователь, распространивший эти документы, по информации The Washington Post живет в Калифорнии, его родители общаться с журналистами отказались.

Детали самой масштабной утечки из Пентагона последних месяцев обсуждает мировая пресса, говорится в ТСН.

Сначала это казалось российским фейком из-за наскоро отредактированных документов, преувеличивавших украинских потерь и значительно занижавших российских. Но за считанные часы сами американцы подтверждают: это настоящие документы, и не просто настоящие, учитывая их формат, виток мог произойти только с американской стороны. Это ведь презентации, которые не распространяют союзникам. Их готовят для внутреннего пользования, для информирования американских чиновников. “Американские чиновники говорят, что ФБР работает над поисками источника утечки. Чиновники признали, что документы — это настоящие оперативные и разведданные, собранные объединенным комитетом начальников штабов США, использующих отчеты государственной разведки, но по крайней мере, один из документов был отредактирован позже”, — говорится в статье CNN.

В сети появилось более ста документов, датированных не позднее начала марта. Детально описанное положение на нашем фронте, рассматривают стратегические вопросы типа комплектования украинских войск для контрнаступления, соотношения сил и потерь сторон, состояние нашей ПВО, которой срочно нужны новые боеприпасы, скорость поставок различных вооружений.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал первые разошедшиеся фотографии в целом типичной игрой российских спецслужб. Однако настаивание наших чиновников, что утечка данных ненастоящая не разделяет страна, из которой она произошла. Для американцев все очень серьезно: кроме информации по украинской передовой, в Сеть попали данные, которые американская разведка собирала в других странах.

Например, о том, что израильские спецслужбы несколько месяцев назад, еще до выборов, подстрекали людей к антиправительственным протестам. Премьер Нетаньяху выпустил отдельное заявление, в котором это утверждение опроверг. Другой документ изучает возможности: как уговорить Израиль предоставить Украине летальное оружие и пока это противоречит заявленной политике государства.

Еще в одном документе говорится о опасениях Южной Кореи, что артиллерийские снаряды, которые они снабжают Соединенными Штатами, могут оказаться в Украине, чего Сеул тоже не хотел бы.

Имеются данные о связях Объединенных Арабских Эмиратов с Россией. Есть разведка из России — в частности о попытках ПИК "Вагнер" достать оружие через турок или конкретные военные планы оккупантов в Украине: куда собираются бить и когда это может погубить источники разведки, опасаются в Вашингтоне.

Это очень раздражает дипломатов, утверждают источники телеканала CNN, которым придется улаживать американский репутационный провал. Ведь сама природа документов свидетельствует о том, что американская разведка собирает информацию на территории союзников. Никаких официальных заявлений Белый дом на камеры еще не делал, пресс-секретарь Пентагона заявила, что дело передали в Министерство юстиций, которое открыло расследование.

Путь документов от высокопоставленных должностных лиц, которым была назначена презентация, к глазам всего мира — стал поводом для многочисленных насмешек в Интернете. Ведь совершенно секретную информацию распространили через канал популярной игры. “4 марта – раньше, чем за место до того, как запись появилась на Телеграмме и Форчане – 10 документов опубликовали на сервере Discord под названием Minecraft – это популярная компьютерная игра, в которую вовлечены миллионы игроков во всем мире.

Туда они попали случайно, отправившись еще по нескольким менее известным серверам. С Discord все файлы сейчас удалены, но Твиттером их разносят пользователи, успевшие скопировать себе данные. Владелец соцсети Илон Маск отказывается удалять эту информацию.

Пользователь, распространивший эти документы, по информации The Washington Post живет в Калифорнии, его родители общаться с журналистами отказались.

Напомним, что накануне появилась информация, что Украина изменила военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона, об этом со ссылкой на источник близок к президенту нашего государства, сообщает телеканал CNN. Американское Минобороны уже начало межведомственную работу по оценке последствий утечки и ее влияния на партнеров Вашингтона.

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