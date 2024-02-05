Утилизация репродуктивных клеток погибших военных: что известно о скандале и позиции воинов и их семей

Репродуктивные клетки военных в случае гибели утилизировать не будут. Такую правку в закон должны рассмотреть на этой неделе парламентарии. С 23 марта должен был заработать закон, согласно которому государство платит за хранение репродуктивных клеток для тех украинцев, которые сейчас защищают государство. Однако вокруг пункта об утилизации клеток разгорелся скандал. Под давлением общества парламентарии должны внести правки до 23 марта.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Жена военного мечтает о большой семье

Анна пришла к своему врачу, после того, как разгорелся скандал вокруг закона о репродуктивных клетках военных. Больше всего ее смущает пункт, что замороженные клетки могут быть утилизированы.

Анна не хочет показывать свое лицо – эта тема слишком для нее личная и болезненная. Ее муж – защитник Мариуполя – был в плену, а сейчас снова на фронте. Паре около 40. У них нет детей. Но хочется большую семью.

Анна

Закон о репродуктивных клетках принимался именно для того, чтобы сохранить генофонд нации. А с 23 марта государство гарантирует сохранение сперматозоидов и яйцеклеток бесплатно для тех, кто защищает Украину.

В случае гибели военного его репродуктивные клетки могут уничтожить

Криоконсервация – технология, которая давно применяется в репродуктивной медицине.

В криобанке репродуктивные клетки мужчин и женщин могут сохраняться годами. Это страховка для военных иметь своих детей после войны.

Криоконсервация

Это же касается и женщин-военных, на которых еще и влияет фактор возраста. То есть криоконсервация и хранение – это отличная, цивилизованная инициатива со стороны государства, говорят врачи. Но есть одно но. А именно пункт – в случае гибели хранения репродуктивных клеток прекращается с последующей утилизацией – перечеркивает всю логику закона.

Что говорят в Парламенте

23 марта закон должен заработать. Оксана Дмитриева, отвечающая в парламентском комитете за современные медицинские технологии, убеждает - после резонанса в обществе правки готовятся.

"Утилизации вообще не должно быть. Клетки еще после, не дай бог, гибели человека, они еще три года хранятся за счет государства. Это касается военных. И государство будет оплачивать. Оплачивать, это сохранение", - говорит она.

Министерство юстиции должно сформировать документ, который будут заполнять военные перед криоконсервацией своих клеток и там они сами должны определить, что делать с их материалом в случае гибели.

Если клетки после смерти передаются партнеру, то государство 3 года обязуется платить за их хранение. А дальше уже партнер решает, воспользоваться ими или самостоятельно дальше платить за хранение.

Сейчас нужно нотариально заверять факт передачи своих репродуктивных клеток

Сейчас, чтобы передать право на свои репродуктивные клетки партнеру, нужно нотариально заверенное заявление. Дмитрий в Краматорске с передовой приехал к нотариусу именно с этой целью.

"Нужно сделать нотариальную доверенность, чтобы в случае чего она имела право воспользоваться моим биоматериалом", – говорит Дмитрий.

Военный

Раньше у него не было на это времени, а это сейчас с шумихой вокруг этой темы он решил больше не затягивать. Год назад перед выездом за фронт Дмитрий заморозил свои сперматозоиды под давлением родителей. Ему 28 и женился он только в начале войны, не было времени подумать об отцовстве. За этот год он воевал под Бахмутом, сейчас под Авдеевкой. После всего, что видел, убежден, что криоконсервация - была правильным решением. Хотя поговорить об этом любой паре чрезвычайно сложно, особенно о том, какими будут действия партнера, если вдруг.

А вот женщина-военная, яйцеклетки которой хранятся в криобанке, может передать их мужу. Но по действующему законодательству воспользоваться ею он не сможет, ведь в Украине суррогатное материнство в случае смерти владелицы клеток запрещено.

Итак, на сегодня есть согласие всех сторон, чтобы криоконсервированные репродуктивные клетки не уничтожались в случае гибели военных. Но, как дальше эти клетки можно будет использовать - это огромный пласт законодательства, который только должен появиться в Украине. И дискуссия вокруг него будет еще более горячей, чем при обсуждении криоконсервации.

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Напомним, медицинская адвокат Елена Бабич рассказала историю вдовы бойца ВСУ, который при жизни криоконсервировал сперму перед тем, как отправиться фронт. Но после гибели военного супруга не сможет родить от него ребенка, ведь новая поправка в закон запрещает использовать биоматериал после смерти.