Утонем или сгорим: почему последствия изменений климата хуже, чем мы думали, и что с этим делать

Утонем или сгорим: почему последствия изменений климата хуже, чем мы думали, и что с этим делать

Концентрация СО2 в атмосфере в 2019 году была выше, чем когда-либо за 2 млн лет. На Китай приходится 28% годовых мировых выбросов — это самый большой показатель.

Масштабные наводнения в Германии и Азии, катастрофические лесные пожары в Турции, Греции, США и многих странах Европы — все это прямые последствия изменений климата. В понедельник, 9 августа, ООН обнародовала первый с 2013 года отчет Межправительственной группы экспертов, которые утверждают, что к нагреванию атмосферы, океанов и суши привела именно человеческая деятельность.

Также они приходят к еще одному неутешительному выводу: при всех сценариях выбросов (даже при самом большом их уменьшении) к 2040 году температура повысится на 1,5 градуса, а арктический лед полностью растает по крайней мере один раз до 2050 года, что приведет к существенному повышению уровня океанов и морей.

Этот отчет — лишь первый из целого ряда, которые должны стать основой Конференции ООН по изменению климата в ноябре в Глазго (Великобритания). В ней примут участие почти 200 стран. Все они подписанты Парижского климатического соглашения, которое обязывает не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на 1,5 °C. Но никто этого не выполняет.

ТСН.ua разбирался, к чему уже привело глобальное потепление, кто производит больше всего выбросов и каков рецепт "выздоровления".

Адское лето

Пока Азию накрыли ливни и наводнения, уже почти месяц побережье Средиземного моря напоминает скорее ад посреди земли, чем райский уголок. Масштабные лесные пожары охватили Италию, Грецию, Албанию, Северную Македонию, Турцию. После целого года локдаунов желанный отпуск у моря скорее напоминал отдыхающим раскаленную сковородку.

Темпы глобального потепления в Европе превышают общемировые. Все мы оказались в эпицентре скорости повышения температуры. И это, предупреждают ученые, только начало, если крупнейшие мировые экономики, которые соответственно имеют наибольшие выбросы в атмосферу, не начнут что-то делать.

Греция. "Кошмарное лето". Именно так премьер Греции Кириякос Мицотакис описал ситуацию с пожарами. Ситуация здесь едва ли не худшая. Тысячи людей в нескольких регионах страны, где уже больше недели не могут потушить огонь на фоне рекордной жары, пришлось эвакуировать. Столбик термометра пересек отметку в 47 градусов тепла. Это едва ли не больше, чем за последние 30 лет. Выгорело 56 тыс. га леса. Погибли два человека.

Самая сложная ситуация на острове Эвия — втором по величине после Крита. Страшные кадры эвакуации более 2 тыс. человек паромами, в то время как все вокруг красно-черное от огня и столбов дыма, на выходных облетели все мировые СМИ. Людям пришлось бежать, оставляя свои дома, к которым уже вплотную приблизилось пламя. Некоторые только переехали в новострои и до последнего пытались потушить огонь из садовых шлангов, но все напрасно.

Местные называют это апокалипсисом. Сосновые леса в окрестностях Афин сейчас похожи на сплошное пепелище. Огонь тушат пожарные, полиция, береговая охрана и пожарные из других стран. Всего 22 государства предоставили свою помощь Греции. Работают там и сто украинских пожарных. На выходных они спасли от огня два населенных пункта — Спатару и Метохи, отбили у стихии 27 жилых домов, в том числе одно культовое сооружение и приют для собак.

Новости мира: Греция превратилась в "склад пороха" из-за неимоверной жары

Турция. За две недели здесь удалось потушить почти все лесные пожары, за исключением двух очагов возгорания в провинции Мугла. А началось все с пожаров в двух разных местах района Манавгат в южной популярной курортной провинции Анталья. Погибло восемь человек, пострадали почти 900. Многие семьи остались без крыши над головой.

Турция понемногу оправляется от масштабного стихийного бедствия. Но еще неделю назад страны, в том числе и Украина, готовились к эвакуации своих граждан, которые поехали на отдых в Турцию. В воскресенье, 1 августа, в курортном городе Бодрум эвакуировали три пятизвездочных отеля. Местные СМИ публиковали видео, как люди со своими вещами бегут из опасного района, когда к городу с горы, покрытой лесом, быстро приближается огонь. То же самое было с курортами Анталии и Мармариса. Украинские туристы писали в соцсетях, что в огне была дорога на Мармарис, которая ведет к аэропорту, а с неба падал пепел.

Турция в огне: как стихия влияет на отдых туристов

Очень долго в Турции, как и в Греции, держалась безумная жара, которую и считали причиной возгораний. В тушении пожаров помогали авиасилы Украины, России, Ирана и Азербайджана. В частности, Киев направил пять вертолетов с приборами ночного видения. Но своими заявлениями президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ошеломил всех. Он сообщил о задержании подозреваемых в поджогах.

По данным правоохранителей, в регионе Милас возгорания вызвали коктейли Молотова, которые бросили четыре неизвестных, а затем попытались скрыться. Одного из них полиция задержала на въезде в провинцию Измир. Остальных — на окраинах — их чуть не избили местные жители. Через два дня арестовали еще трех человек по обвинению в пожарах в Бодруме.

Россия. В дальневосточном российском федеральном округе Якутия (а это 1/5 всей территории федерации) из-за дыма от пожаров исчезло солнце, а ученые из NASA говорят,что впервые в истории дым достиг Северного полюса. Масштабы огня там просто ажасающие. Пламя прошлось по территории в 5,5 млн га. Даже российские СМИ, которые в 2019 году скрывали истинные последствия масштабных пожаров лесов Сибири, отмечают, что Тайга защищает вечную мерзлоту от таяния и последствия могут быть катастрофическими.

На фоне этого, предложения министра обороны РФ Сергея Шойгу о переносе столицы страны в Сибирь и постройки там пяти новых городов-миллионников, более чем странные. Некоторые телеканалы даже сообщают, что в тушении якутских пожаров, смог от которых накрыл соседние районы и города, недостаточно задействована авиация. Вместо этого правительство предоставляет свои вертолеты и самолеты Турции и другим странам. Между тем уровень загрязнения воздуха в Якутии превышен в несколько раз. Жителям рекомендовано носить маски и реже выходить на улицу.

США. Из-за высоких температур и засухи уже месяц страна страдает от масштабных лесных пожаров, которые охватили 13 штатов. После Орегона, где сгорело более 1200 кв км, огонь перекинулся на Айдахо, Аляску и Калифорнию. Пожар "Дикси" — именно такое название дали возгоранию в Калифорнии, где огонь не могут потушить сих пор. Количество уничтоженных домов приближается к трем сотням. На днях огонь сжег целый город Гринвилл, который был основан в эпоху золотой лихорадки 19 века. Некоторым деревянным домам было более 100 лет.

The New York Times, ссылаясь на слова исследователя Колумбийского университета и Института NASA Роберта Филда, пишет, что количество сожженных пожарами территорий в Калифорнии с 1980 года увеличилось вдвое. Только за последний год в штате было зафиксировано семь крупнейших за последние сто лет пожаров. И все это последствия глобального потепления. Из-за засухи и низкого уровня воды в озере Оровилль, впервые с 1967 года властям Калифорнии пришлось закрыть большую гидроэлектростанцию. Власти штата уже предупредили о возможных отключениях электроэнергии, что на фоне чрезмерно высоких температур, от которых люди вынуждены прятаться под кондиционерами, звучит более чем угрожающе.

Что делать?

Готовиться к изменениям климата. При любых показателях выбросов, критический температурный порог человечество перешагнет уже в 2030 году. То есть, на десятилетие раньше, чем считалось ранее. Это новые ошеломляющие данные отчета Межправительственной группы экспертов по вопросам климата,которые обнародовала ООН.

Ученые объясняют, что в 2019 году концентрация СО2 в атмосфере была выше, чем когда-либо за 2 млн лет. А за последние 50 лет произошло самое быстрее повышение температуры менее чем за 2 тыс. лет. И еще одна очень важная вещь: если раньше ученые спорили о прямой связи между изменениями климата и деятельностью человека, то сейчас это констатируют как факт.

С 1850-1900 гг. на Земле уже стало теплее на 1,1 °C. И, по данным отчета, при любом показателе выбросов в атмосферу будет становиться еще теплее, если мир всерьез не возьмется за реализацию "зеленой" политики. Что это значит? С повышением температуры на 1 °C воздух впитывает на 7% больше влаги, что приводит к большим объемам осадков, особенно во время ливней. Это то, что мы наблюдали в Германии, в Украине, а теперь и в Азии.

Как это влияет на жару? Ученые до сих пор спорят, но все же имеют общее мнение. По их словам, воздушные потоки начинают постоянно двигаться, циклоны и антициклоны не задерживаются долго на одном месте, поэтому в некоторых частях мира аномальная жара очень быстро сменяется сильными ливнями.

Если в ближайшие десять лет человечество сможет сократить выбросы вдвое и достичь нулевого уровня к середине века, это позволит остановить, а, и, возможно, вернуть назад глобальный рост температуры. Именно к этому и призывает Парижское климатическое соглашение, подписанное в 2015 году, к которому при Джо Байдене вернулись Соединенные Штаты. Документ обязывает подписантов (а это 196 стран) не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на 1,5 °C.

Но Парижское соглашение никто не выполняет, потому что оно не предусматривает четкого обязательства сторон и, что самое главное, санкций за невыполнение. Переход мировой экономики от добываемых полезных ископаемых на декарбонизованизированные источники энергии — вот что должно спасти человечество в среднесрочной перспективе. Но, после крупнейшего за последнее столетие наводнения в Германии и мощных пожаров, которые начали бушевать в США, Европе и Турции, страны ОПЕК+ (основные мировые нефтедобывающие компании) решили увеличить с августа добычу нефти на 400 тыс. баррелей в день.

Financial Times отмечает, что все страны G20 (которые отвечают за около 80% выбросов) должны сократить выбросы минимум на 45%. Особенно это касается Китая, Индии и Австралии, которые до сих пор не обнародовали свои планы по сокращению выбросов до 2030 года. А руководители ведущих мировых корпораций, работавших против декарбонизации за кулисами, должны наконец начать вести честную игру, назначив климатических экспертов в своих набсоветы.

Ожидается, что Конференция ООН в Великобритании станет важнейшей встречей по вопросам изменения климата со времен подписания Парижского соглашения. Спецпредставитель США по вопросам изменений климата Джон Керри (во времена президентства Барака Обамы он занимал должность госсекретаря) даже заявлял, что будет обсуждать с Китаем возможность введения специального налога на выбросы по примеру ЕС. На Пекин приходится 28% годовых мировых выбросов — это наибольший показатель среди других стран. За ним следуют США, Индия, Россия и Япония соответственно.

Юг Европы, Балканы и Турция пылают

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