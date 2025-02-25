Утратил обе ноги и поддерживает бойцов: невероятная история военного

Украинский защитник во время боев за Бахмут потерял обе ноги и перенес многие операции. Сегодня он поддерживает раненых защитников.

Военный потерял под Бахмутом обе ноги, перенес 18 операций, однако уже через несколько месяцев стал на протезы. И теперь взялся помогать другим раненым. Устроился на работу в больницу чтобы поддерживать бойцов, прежде всего психологически.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

"Алмас" заходит в реанимационную палату и жмет руки раненым. И сразу говорит, что сам не так давно был здесь. Собеседник "Алмаса" - Максим. Боец из Харькова, тоже с первых дней на фронте. Просит закрыть лицо, потому что переживает за родных на оккупированных территориях. Его ранило на Запорожском направлении. Парень потерял глаз, осколками перебило руки и разбило челюсть. Однако он упорно цеплялся за жизнь.

"Хотелось заснуть, но я знал, что если засну возможно будет уже конец", - говорит Максим.

Максим

Им с "Алмасом" есть о чем поговорить. И хотя травмы не очень позволяют, Максим начинает улыбаться. И настраивается на выздоровление.

Длительным был и путь к выздоровлению самого "Алмаса". Ему было почти 60, когда в январе 2023 во время боев за Бахмут потерял ноги. Ему перелили четыре литра крови. Провели 18 сделок. Через 5 месяцев он встал на протезы. И хотя реабилитация продолжается, взялся помогать другим бойцам. Каждый день "Алмас" обходит палаты реанимации, другие отделения и центр реабилитации. Говорит, слова поддержки приходят сами собой.

"Алмас"

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